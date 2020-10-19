侯友宜爭環狀線不想北市虧錢 柯文哲：他這麼偉大喔

新北市長侯友宜爭取環狀線經營權，台北市長柯文哲昨天表示「不可能！」侯友宜又再說，他之所以爭取環狀線經營，是不想要虧錢還要掛在台北市？柯文哲今天再度被媒體問及此事，回問「他有這麼偉大喔？」

柯文哲說，捷運蓋完都是下一任市長的事情，他的政治原則，還是不債留子孫，同一條捷運線，沒有理由兩家捷運公司處理，這一定會有爭執，包括萬大線，前四站在台北市，後面在新北市，不可能說捷運在新北市境內，就請各位下車說「我們要換車廂」，不可能嘛，就是要中央交通部來協調。

柯文哲說，同一條捷運路線兩家公司經營，這是不可能，北市府也沒有說要全部吃掉，就是基隆捷運線歸誰？萬大線歸誰？就是由交通部出來協調，北市府有發公文給交通部，中央該處理就要處理。

對於侯友宜爭取環狀線經營，柯文哲說，他昨天已講過，這還是要中央協調，雙北本來就是都有各自的本位主義，這沒有什麼好講，最理想的是誰先建，就由誰營運負責，權責比較清楚。

柯說，環狀線不可能車開到台北市，竟請乘客下車，說「我們要換車廂、換司機、換機電系統，不可能嘛」，「捷運路線還是要單一公司、單一機電系統。」