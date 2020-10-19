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中選會：黃捷、陳致中等4議員罷免案 第一階段皆達標
立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席業務報告並備詢。提及罷免案進度，李進勇會前受訪時表示，目前高雄市議員高閔琳的罷免提案，在第一階段審查中；高雄市議員黃捷、陳致中罷免案，已進入第二階段連署；桃園市議員王浩宇的罷免案，第二階段也審查完竣。
中選會書面報告指出，今年度辦理4項地方民意代表罷免案，包括桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中，皆已完成第1階段提案門檻。其中，王浩宇罷免案已提交2階段連署書，由中選會查對名冊中。
報告指出，其中4項地方民意代表罷免案，包括王浩宇、黃捷、高閔琳、陳致中，皆已完成第一階段提案門檻。王浩宇罷免案已在10月13日向中選會送出第2階段連署書，由中選會查對名冊中。
報告指出，黃捷罷免案於9月24日領取第2階段連署書，依法要在11月23日前完成連署。陳致中罷免案於9月3日領取第2階段連署書，依法要在11月2日前完成連署。高閔琳罷免案於9月25日完成第1階段連署書，將函請領銜人向中選會領取連署人名冊格式。
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