反萊豬公投要辦聽證挨批卡案 李進勇：是好意安排

中選會委員會議上周決議，國民黨推動的「公投綁大選」、「顧食安公投」2項公投案將舉行聽證，釐清相關爭點，遭國民黨質疑有意卡案。中選會主委李進勇今天表示，聽證會非常重要的目的是要協助提案人，釐清提案爭點，是好意的安排。

立法院內政委員會今天邀請李進勇列席業務報告並備詢。李進勇會前受訪時表示，舉辦聽證會是依照公投法規定必要進行的程序，希望所有提案人共同遵守；公投案進行是否順利，中選會必須按照法定時程進行，有些時間是提案人要自己掌握、配合。

至於獨派大老辜寬敏所提「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」全國性公民投票提案，中選會日前決議予以駁回。

李進勇表示，兩項公投案都是照公投法程序，經聽證會和審查會，要求提案人補正，其中憲法改造案逾期未補正，因此駁回；另一項要求總統推動憲改的公投案，則是委員會認為補正後仍無法澄清疑點，依法駁回，當事人都可依法提出行政救濟。

李進勇在答覆藍委陳玉珍質詢時表示，萊豬案屬於重大複決案的性質，行政部門已經把開放萊豬9個行政命令送到立院審查，審查結果可能會被修正或被廢止，目前政策還沒最後確定。是否符合重大政策的複決案，必須要是已經、或即將成立的重大政策，才會有複決案要把她推翻掉，「就是因為有爭議，才會要透過聽證進行釐清。」