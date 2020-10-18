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抓緊新住民姐妹 民進黨婦女部前進澎湖座談

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨婦女部前進澎湖。圖／民進黨提供
民進黨婦女部前進澎湖。圖／民進黨提供

民進黨婦女部最近啟動「前進縣市、女力串連」之旅，將到全國各縣市與婦女及新住民組織座談，預計年底前跑完22縣市，推動女力向下扎根。今天婦女部前進澎湖，與新住民暢談政策，婦女部主任許嘉恬表示，此行目的是為了感謝新住民姊妹在大選時的全力支持，也期盼未來能夠與澎湖的新住民姊妹建立更深度的互動及聯繫。

許嘉恬今天向40位來自不同國家的新住民姊妹說明民進黨新住民政策，期待台灣可以成為遠從「她鄉」來到台灣落地生根的女性的「新故鄉」。她也提到，民進黨政策包括放寬新住民發展基金補助項目及基準，將新住民語言列為國小必修課程，啟動「新住民子女溯根活動」、補助新住民子女暑假前往父母親的原生國家學習語言，整合各部會培力資訊、設立「新住民培力發展資訊網」、開啟「行動服務列車」深入社區主動關懷等，並且交流新住民權益及新二代教育的想法及建議。

許嘉恬主任表示，民進黨婦女部於2017年首次登陸澎湖舉辦第一場新住民座談會，而後持續以多元且多樣的方式與新住民姊妹互動，並於2020年總統大選正式成立「小英楊曜新住民後援會」，建立澎湖縣第一個民進黨新住民輔選組織。此行目的是為了感謝新住民姊妹在大選時的全力支持，也以此期盼未來能夠與澎湖的新住民姊妹建立更深度的互動及聯繫，讓更多新住民姊妹能夠認識民進黨，進而認同民進黨。

議員陳慧玲也於座談中分享自身參與政治的過程及心得，她說，從最開始協助新住民姊妹與政府單位溝通交流，到成立立案團體定期開設講座課程與姊妹互動維繫感情，長久以來都將「照顧新住民族群」視為自己從政的重要任務，未來更會持續以民意代表的身分促進並監督政府保障新住民族群權益。

新住民 民進黨 澎湖

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