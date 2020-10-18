快訊

普悠瑪最終調查報告 董家大姐：可接受但不夠完整

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民團擬在陽明山立日皇碑 陽管處：國家公園不適合

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
親日團體「櫻花返鄉會」以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希望在陽明山立起一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑。圖／聯合報系資料照
親日團體「櫻花返鄉會」以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希望在陽明山立起一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑。圖／聯合報系資料照

親日團體「櫻花返鄉會」，日前以陽明山國家公園管理處曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，盼在陽明山設立「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，遭北市府拒絕。陽管處表示，並未同意設置，目前也未收到進一步接觸。

陽管處發布澄清稿說明，櫻花返鄉會日前為日本友邦德仁天皇登基在即，曾請陽明山國家公園管理處提供35株櫻花苗，該會代表並提出立碑可能性；陽管處強調，僅有提供原生櫻花苗木，因立碑並不適合位於國家公園，故請該會另洽市府研議，也無要求市府同意立碑。

陽管處表示，考量這屬於民間交流活動，立碑於國家公園並不恰當，且櫻花返鄉會期待在人潮聚集之賞櫻地點， 因花鐘所在的陽明公園，在日治時期為台灣礦業鉅子山本義信所有的「羽衣園」，而配合設碑處需符合賞櫻人潮聚集，及預計配合2021陽明山花季揭牌開幕等條件，故建議該會可先與台北市政府研商可行性，並由其自行聯繫。

陽管處表示，純粹提供贈苗及從旁提供協助，其餘事務並無涉入。

國家公園 陽明山 日本皇室

延伸閱讀

拒絕親日團體陽明山立日皇碑 北市：去意識形態

相關新聞

民團擬在陽明山立日皇碑 陽管處：國家公園不適合

親日團體「櫻花返鄉會」，日前以陽明山國家公園管理處曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，盼在陽明山設立「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，...

拒絕親日團體陽明山立日皇碑 北市：去意識形態

台日兩地人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」以今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，盼在陽明山立一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，陽...

國民黨改名風暴 吳敦義：算一下要改的人數 不要翻三倒四

國民黨改名議題近日成熱門話題，國民黨前主席吳敦義今表示，主張改名的人數要好好計算，因為這不是少數人就可以改的；話鋒一轉，...

抓緊新住民姐妹 民進黨婦女部前進澎湖座談

民進黨婦女部最近啟動「前進縣市、女力串連」之旅，將到全國各縣市與婦女及新住民組織座談，預計年底前跑完22縣市，推動女力向...

【江湖秘辛／上】當年黃之鋒來台遭追打 四海幫要角：北京下指令

香港社運人士黃之鋒2017年間來訪，除了遭遇如影隨形的抗議「港獨滾回去」，在機場大廳還一度被追打。台灣四海幫一名要角透露，當年「北京」透過管道下指令要台灣黑幫「教訓黃之鋒」，但因台灣警方積極約制，黑幫分子在兩岸相關單位夾擊施壓下，最後選擇作作樣子熱鬧熱鬧「看起來想打人卻沒打到」，據說台灣黑幫未打到黃之鋒讓大陸相關人士很不滿意。

外界關注是否選總統 鄭文燦：現在任務是做好市長

桃園市長鄭文燦今天表示，他是屬於一步一腳印、喜歡工作、樂在工作的人，會用這樣態度把市長工作做好，每個人都有其角色跟任務，...

【重磅快評】從順時中到一直被罵 陳時中冤枉嗎？

衛福部長陳時中最近因萊豬、疫苗等議題而重回新聞焦點，昨天他參加公衛聯合年會提到全球防疫已出現「防疫疲勞」現象，不少國家疫...

蔡英文不出席藍光復節活動 吳敦義：愛台灣要踴躍出席

國民黨今年將擴大舉辦台灣光復節活動，國民黨前主席吳敦義今受訪表示會參加。不過對於蔡英文總統、陸委會都婉拒國民黨的邀請，吳...

蔡英文IG舉辦抽獎送親簽雜誌及海報 英粉熱烈響應

蔡英文總統日前入選時代雜誌百大影響力人物，她今天透過Instagram貼文指出，她入選時代雜誌百大影響力人物的雜誌封面和...

國民黨醞釀倒閣 民眾黨盼在議場發揮監督力量

台灣民眾黨南桃園服務處今天上午在中壢區揭牌成立，黨秘書長謝立功表示，民眾黨未與特定對象合作，但希望能回到議場，在萊豬、停...

民眾黨南桃園掛牌與藍綠合作否？ 柯文哲不評論

台灣民眾黨今天在中壢舉辦成立南桃園服務處，黨主席柯文哲、秘書長謝立功都到場，面對媒體問國民黨、民進黨藍綠長期在地方經營，...

鄭文燦酸「很會躲」侯友宜回應：只是專心市政

桃園市長鄭文燦日前受專訪時提到，新北市長侯友宜政治意味沒那麼濃，對國民黨活動「很會躲」，都會等選擇幾次後再出席；侯友宜表...

熱門新聞

扛美軍扣我軍購結餘款兩千億 國防部182名軍官記大過

獨／政府擬准親日團體陽明山立日皇碑 北市府擋下拒絕

中天是否關台？孫大千：跛鴨和鰲拜的對決

一紙公文想幹嘛就幹嘛 江啟臣：蔡政府「誠信」出問題

國際首例 青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

李貴敏提案修法：1/3立委支持可解職規避質詢牛皮官員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。