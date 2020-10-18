民團擬在陽明山立日皇碑 陽管處：國家公園不適合

親日團體「櫻花返鄉會」，日前以陽明山國家公園管理處曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，盼在陽明山設立「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，遭北市府拒絕。陽管處表示，並未同意設置，目前也未收到進一步接觸。

陽管處發布澄清稿說明，櫻花返鄉會日前為日本友邦德仁天皇登基在即，曾請陽明山國家公園管理處提供35株櫻花苗，該會代表並提出立碑可能性；陽管處強調，僅有提供原生櫻花苗木，因立碑並不適合位於國家公園，故請該會另洽市府研議，也無要求市府同意立碑。

陽管處表示，考量這屬於民間交流活動，立碑於國家公園並不恰當，且櫻花返鄉會期待在人潮聚集之賞櫻地點， 因花鐘所在的陽明公園，在日治時期為台灣礦業鉅子山本義信所有的「羽衣園」，而配合設碑處需符合賞櫻人潮聚集，及預計配合2021陽明山花季揭牌開幕等條件，故建議該會可先與台北市政府研商可行性，並由其自行聯繫。

陽管處表示，純粹提供贈苗及從旁提供協助，其餘事務並無涉入。