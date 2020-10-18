聽新聞
test
0:00 / 0:00
民團擬在陽明山立日皇碑 陽管處：國家公園不適合
親日團體「櫻花返鄉會」，日前以陽明山國家公園管理處曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，盼在陽明山設立「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，遭北市府拒絕。陽管處表示，並未同意設置，目前也未收到進一步接觸。
陽管處發布澄清稿說明，櫻花返鄉會日前為日本友邦德仁天皇登基在即，曾請陽明山國家公園管理處提供35株櫻花苗，該會代表並提出立碑可能性；陽管處強調，僅有提供原生櫻花苗木，因立碑並不適合位於國家公園，故請該會另洽市府研議，也無要求市府同意立碑。
陽管處表示，考量這屬於民間交流活動，立碑於國家公園並不恰當，且櫻花返鄉會期待在人潮聚集之賞櫻地點， 因花鐘所在的陽明公園，在日治時期為台灣礦業鉅子山本義信所有的「羽衣園」，而配合設碑處需符合賞櫻人潮聚集，及預計配合2021陽明山花季揭牌開幕等條件，故建議該會可先與台北市政府研商可行性，並由其自行聯繫。
陽管處表示，純粹提供贈苗及從旁提供協助，其餘事務並無涉入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言