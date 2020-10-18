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拒絕親日團體陽明山立日皇碑 北市：去意識形態
台日兩地人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」以今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，盼在陽明山立一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，陽明山國家公園管利處建議此碑可立於陽明山花鐘所在的陽明公園內，但遭北市工務局公園路燈工程管理處以「為什麼要在我們的國土設立日本天皇碑？」加以拒絕。
公園處解釋，北市府針對市轄公園都有既定規畫，過去從未與對方有過正式接觸，因該團體至現場會勘，本處管理所獲報，即至現場了解狀況，並當場表明「不適宜」，婉拒對方在陽明公園設立日皇碑的建議
公園處表示，陽明公園前年才做更新，不可能做變動，現在北市公園也盡量做到「去意識形態」，鑑於2017年發生民眾以乙炔噴槍，燒熔陽明山國家公園辛亥光復樓前蔣中正銅像事件，大家政治立場不同，傾向不在公園設立碑，若要設立牌或立碑，會以公園興建及導覽解說為主。
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