快訊

有軍紀案主官到國防部接受公審 國防部軍紀改革案惹議

中職／年輕人狂掃13安 猿隊輸兄弟保季後賽希望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拒絕親日團體陽明山立日皇碑 北市：去意識形態

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
親日團體「櫻花返鄉會」以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希望在陽明山立起一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑。圖／聯合報系資料照
親日團體「櫻花返鄉會」以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希望在陽明山立起一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑。圖／聯合報系資料照

台日兩地人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」以今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，盼在陽明山立一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，陽明山國家公園管利處建議此碑可立於陽明山花鐘所在的陽明公園內，但遭北市工務局公園路燈工程管理處以「為什麼要在我們的國土設立日本天皇碑？」加以拒絕。

公園處解釋，北市府針對市轄公園都有既定規畫，過去從未與對方有過正式接觸，因該團體至現場會勘，本處管理所獲報，即至現場了解狀況，並當場表明「不適宜」，婉拒對方在陽明公園設立日皇碑的建議

公園處表示，陽明公園前年才做更新，不可能做變動，現在北市公園也盡量做到「去意識形態」，鑑於2017年發生民眾以乙炔噴槍，燒熔陽明山國家公園辛亥光復樓前蔣中正銅像事件，大家政治立場不同，傾向不在公園設立碑，若要設立牌或立碑，會以公園興建及導覽解說為主。

有民眾在2017年到陽明山國家公園辛亥光復樓前廣場，以乙炔噴槍燒熔並切割蔣中正銅像頸部。圖／民眾提供
有民眾在2017年到陽明山國家公園辛亥光復樓前廣場，以乙炔噴槍燒熔並切割蔣中正銅像頸部。圖／民眾提供

陽明山 日本皇室 北市

相關新聞

拒絕親日團體陽明山立日皇碑 北市：去意識形態

台日兩地人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」以今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，盼在陽明山立一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，陽...

國民黨改名風暴 吳敦義：算一下要改的人數 不要翻三倒四

國民黨改名議題近日成熱門話題，國民黨前主席吳敦義今表示，主張改名的人數要好好計算，因為這不是少數人就可以改的；話鋒一轉，...

【江湖秘辛／上】當年黃之鋒來台遭追打 四海幫要角：北京下指令

香港社運人士黃之鋒2017年間來訪，除了遭遇如影隨形的抗議「港獨滾回去」，在機場大廳還一度被追打。台灣四海幫一名要角透露，當年「北京」透過管道下指令要台灣黑幫「教訓黃之鋒」，但因台灣警方積極約制，黑幫分子在兩岸相關單位夾擊施壓下，最後選擇作作樣子熱鬧熱鬧「看起來想打人卻沒打到」，據說台灣黑幫未打到黃之鋒讓大陸相關人士很不滿意。

外界關注是否選總統 鄭文燦：現在任務是做好市長

桃園市長鄭文燦今天表示，他是屬於一步一腳印、喜歡工作、樂在工作的人，會用這樣態度把市長工作做好，每個人都有其角色跟任務，...

【重磅快評】從順時中到一直被罵 陳時中冤枉嗎？

衛福部長陳時中最近因萊豬、疫苗等議題而重回新聞焦點，昨天他參加公衛聯合年會提到全球防疫已出現「防疫疲勞」現象，不少國家疫...

蔡英文不出席藍光復節活動 吳敦義：愛台灣要踴躍出席

國民黨今年將擴大舉辦台灣光復節活動，國民黨前主席吳敦義今受訪表示會參加。不過對於蔡英文總統、陸委會都婉拒國民黨的邀請，吳...

蔡英文IG舉辦抽獎送親簽雜誌及海報 英粉熱烈響應

蔡英文總統日前入選時代雜誌百大影響力人物，她今天透過Instagram貼文指出，她入選時代雜誌百大影響力人物的雜誌封面和...

國民黨醞釀倒閣 民眾黨盼在議場發揮監督力量

台灣民眾黨南桃園服務處今天上午在中壢區揭牌成立，黨秘書長謝立功表示，民眾黨未與特定對象合作，但希望能回到議場，在萊豬、停...

民眾黨南桃園掛牌與藍綠合作否？ 柯文哲不評論

台灣民眾黨今天在中壢舉辦成立南桃園服務處，黨主席柯文哲、秘書長謝立功都到場，面對媒體問國民黨、民進黨藍綠長期在地方經營，...

鄭文燦酸「很會躲」侯友宜回應：只是專心市政

桃園市長鄭文燦日前受專訪時提到，新北市長侯友宜政治意味沒那麼濃，對國民黨活動「很會躲」，都會等選擇幾次後再出席；侯友宜表...

修憲下會期討論 民進黨人士：不希望踩到中國紅線

立法院成立修憲委員會，據了解民進黨團內有共識，希望在下一會期才正式啟動修憲的實質討論。至於在民進黨的黨版部分，將以18歲...

獨／政府擬准親日團體陽明山立日皇碑 北市府擋下拒絕

一個由台日兩地人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」，日前以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希...

熱門新聞

扛美軍扣我軍購結餘款兩千億 國防部182名軍官記大過

獨／政府擬准親日團體陽明山立日皇碑 北市府擋下拒絕

中天是否關台？孫大千：跛鴨和鰲拜的對決

一紙公文想幹嘛就幹嘛 江啟臣：蔡政府「誠信」出問題

國際首例 青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

李貴敏提案修法：1/3立委支持可解職規避質詢牛皮官員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。