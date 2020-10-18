【重磅快評】從順時中到一直被罵 陳時中冤枉嗎？

衛福部長陳時中最近因萊豬、疫苗等議題而重回新聞焦點，昨天他參加公衛聯合年會提到全球防疫已出現「防疫疲勞」現象，不少國家疫情再次升溫，他說防疫解禁後希望推動樂活防疫，防疫也要加入快樂元素，不能ㄍㄧㄥ太久，像他去唱個歌就被大家一直罵；其實，阿中部長誤會了，如果正辦都能搞定，部長要天天唱歌，應該也不會有人反對吧。

陳時中說，六月七日國內宣布防疫解封，當時有位同仁就提到「台灣一定要做到樂活防疫」，不可能每天都過得這麼緊繃，短時間可以緊，但是超過一年民眾就都不理你了，防疫也要自由，也要快樂，他自己常常會講一個笑話，有時候防疫想要輕鬆一下也蠻難的，像是他自己去唱個歌就被大家一直罵，若是防疫又可以讓心情輕鬆，才是與病毒相處之道。

話雖沒錯，但順時中已久的陳部長可能忘了，九月初他去唱歌之所以被罵，導火線並非防疫，而是蔡總統突襲式宣布要開放含萊克多巴胺的美豬美牛進口，引起國人普遍關注，關心程度比疫情有過之而無不及，在野黨時代力量、民眾黨舉辦多場公聽會，事先邀請衛福部派員參加，結果部長陳時中不但缺席，也未派員參加，甚至時力立委陳椒華還說，陳不僅不出席，還禁止衛福部派人參加，如果陳時中對萊豬進口是這種態度，把國會監督當塑膠，跑去唱歌一直被罵也只是剛好而已，不是嗎？

陳時中如果對於唱歌被大家一直罵很在意，那可能要有心理準備恐怕還會被一直罵下去；首先是萊豬的標示一直沒有提出解決方案，他告訴立委說會鼓勵廠商標示肉品是否含萊劑，但卻不敢支持美豬進口增列貨號，只願標示產地，源頭管理淪為空談，台北市長柯文哲一語中的，指豬肉是不是美國進口並不重要，重點在於是有沒有含瘦肉精，不理解政府為何不標示民眾在意的是瘦肉精？其實，為美豬護航已成陳時中在衛福部長任內的重大印記，能不被罵嗎？

再者，衛福部早於九月初即舉行食品營養及安全諮議會討論含萊劑美豬事宜，會中三分之二專家對萊克多巴胺容許量有疑慮，結果衛福部仍強行通過，即使立委要求衛福部應公布會議紀錄供大眾審視，衛福部推三阻四，最後陳時中才鬆口願將會議內容先去識別化再公布，但不包括影音檔，過去從無此例，陳部長是要遮蓋什麼？連過半數專家質疑都能導出沒有食安風險的結論，這樣的衛福部長能不被罵嗎？

由於錯估情勢，衛福部前天宣布50歲至64歲健康成人暫停打公費流感疫苗，造成民怨，陳時中道歉，並說過去該族群接種率低，今年沒料到他們會搶打，擠壓到其他對象接種，記者會中五度強調「疫苗政策不是全民皆打」云云；但今年早有專家警告，秋冬新冠肺炎與流感恐一起報到，流感疫苗搶打潮其實早可預期，而且流感疫苗開打前，我們明明有機會加購疫苗，衛福部卻錯失時機。陳時中道歉還找理由，忘記非常時期更應超前部署，陳時中被罵又豈是冤枉？