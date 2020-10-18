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國民黨改名風暴 吳敦義：算一下要改的人數 不要翻三倒四

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前副總統吳敦義（右）今天出席中華民國老人福利協進會舉辦第55屆慶祝老人節活動，會前受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。記者潘俊宏／攝影
前副總統吳敦義（右）今天出席中華民國老人福利協進會舉辦第55屆慶祝老人節活動，會前受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。記者潘俊宏／攝影

國民黨改名議題近日成熱門話題，國民黨前主席吳敦義今表示，主張改名的人數要好好計算，因為這不是少數人就可以改的；話鋒一轉，吳敦義強調國家政策就是「和陸、友日、親美」六個字，不要隨便去翻三倒四就能維持和平發展。

吳敦義日前也曾在臉書澄清，國民黨立院黨團總召林為洲提出的改名議題與他無關，請外界勿混淆視聽。

吳敦義今日(18日)下午出席「中華民國老人福利協進會」舉辦第55屆慶祝老人節活動表示，主張改名的人數應該要好好去算一下，因為改一個名，不是少數人那麼容易就可以改的。國民黨已經100年的歷史，興中會、同盟會到中國國民黨，這已經是歷史的淵源。

吳敦義說，過去他擔任行政院長時國家現況就是六個字「和陸、友日、親美」，前總統馬英九任內就是這個國策，只要維持這個國策，不要隨便去翻三倒四，維持和平穩定發展是非常有可能的。

前副總統吳敦義今天出席中華民國老人福利協進會舉辦第55屆慶祝老人節活動，致詞時期待兩岸能和平穩定發展。記者潘俊宏／攝影
前副總統吳敦義今天出席中華民國老人福利協進會舉辦第55屆慶祝老人節活動，致詞時期待兩岸能和平穩定發展。記者潘俊宏／攝影

吳敦義 林為洲 馬英九 國民黨

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