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蔡英文IG舉辦抽獎送親簽雜誌及海報 英粉熱烈響應

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統舉辦抽獎送簽名雜誌和海報。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統舉辦抽獎送簽名雜誌和海報。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統日前入選時代雜誌百大影響力人物，她今天透過Instagram貼文指出，她入選時代雜誌百大影響力人物的雜誌封面和海報，將抽出各一分送給IG上的朋友，都有親筆簽名，她也公布抽獎辦法，發文數小時已破4000則留言。

蔡總統表示，前陣子，她說準備了一個禮物要送給大家，這分禮物就是她入選時代雜誌百大影響力人物的雜誌封面和海報，她說，能夠登上封面是所有台灣人民共同的成就，所以她希望能把這分榮耀分享給大家；她也要藉著這個機會再跟大家說一次謝謝，「謝謝你們的一路相伴。」

至於抽獎辦法，她說，只要在台灣時間10月19日晚間11時59分為止，追蹤她的Instagram帳號，並在該篇抽獎文底下留言想對她說的話，就有機會抽中。

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