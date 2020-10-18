民眾黨南桃園掛牌與藍綠合作否？ 柯文哲不評論

台灣民眾黨今天在中壢舉辦成立南桃園服務處，黨主席柯文哲、秘書長謝立功都到場，面對媒體問國民黨、民進黨藍綠長期在地方經營，民眾黨成立南桃園服務處是否會縮小和藍綠合作的空間，還有民眾黨為何不在立法院和國民黨合作倒閣一事，柯文哲不評論，全部由謝立功說明。

謝立功表示，其實民眾黨沒有特別要跟藍或綠合作，而是依據議題服務選民，所以沒有跟特定對象合作的概念，就像這次國民黨在立法院提倒閣的議題，可能是社會上覺得上次民眾黨跟藍合作，關切這次是否繼續合作倒閣。

謝立功強調，民眾黨會評估倒閣的成本還有效益，最重要的，民眾黨是希望能夠回到議場，真正能發揮監督的功能，包括「萊豬」或者相關的議題，像最近看到桃竹苗地區有1.9萬公頃農田停止灌溉，這對農民的傷害非常大，因為農田、水利一直是台灣很重要的一個基礎，可是不知道執政政府為什麼會貿然做這樣的決定。其實他看到農民的形容很心痛，說抽穗期停灌像墮胎，因為只剩下兩個禮拜就可以結穗、收割。

謝立功說，讓他和民眾黨痛心的還有很多的議題，就是政府說好公費疫苗注射對象說好了（50至64歲）全部要施打，現在又突然又喊停換不同的做法，只能部分施打，難道事先都沒有經過評估嗎？所以未來台灣民眾黨會在不同的議題發揮更強大監督力量。