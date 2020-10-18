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修憲下會期討論 民進黨人士：不希望踩到中國紅線

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

立法院成立修憲委員會，據了解民進黨團內有共識，希望在下一會期才正式啟動修憲的實質討論。至於在民進黨的黨版部分，將以18歲公民權、廢考、監院，和適度調降修憲門檻為主，將不觸及統獨議題。有黨內人士表示，現在台美關係很好，但也不希望去踩中國的紅線。

立法院即將啟動修憲委員會的討論，不過民進黨黨內人士表示，黨團內部現在希望給執政黨，和在野黨都有充分的時間研究出各自的黨版後，至立法院下一會期，再做具體的討論。接下來，與朝野協商時，民進黨團會以此方向，與在野黨協調。

黨內人士表示，一方面朝野對各自的修憲方向都還沒有定調，民進黨雖然有18歲公民權、廢考、監院，和調降修憲門檻三主軸，至於黨內派系正國會所提「去統」提案，雖然納入黨版的機率非常小，但仍需要黨團討論，獲得共識；另一方面，本會期要處理總預算案、前瞻預算，以及紓困預算等，這個會期恐怕沒有辦法做有效的討論。

至於到底會不會開會，黨內人士表示，修憲委員會可能會先成立運作，但希望是在藍綠各自提出黨版後再做實質討論，目前計畫委員會選出五位召委後，先排相關的公聽會，循序漸進來處理。

他指出，藍綠提出版本都需要時間，除了18歲公民權，國民黨顯然在廢考監院的議題上縮回去了，而在降低門檻的部分，他們也要精算出可接受的版本；民進黨內則是頭痛，正國會所提出的版本可能碰到兩岸紅線，雖然台美關係良好，但也不想節外生枝，刻意刺激中國，當然也不能阻擋相關提案，未來還是希望透過黨團討論來形成黨版。

而黨內人士指出，對於版本的確認，內部也不會是由派系與派系之間做交涉，而是會在蔡總統前談。他舉例，上周三，除了民進黨團總召柯建銘赴總統官邸，說明立法院修憲進度及現況，立法院長游錫堃也在場陳述意見，說明正國會提案版本，蔡總統當場則表示，尊重黨團運作。

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