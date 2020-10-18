獨／徐榛蔚違紀輔選申覆案送達國民黨 明上午討論

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚因2020年立委選舉違紀輔選先生傅崐萁，國民黨日前做出考紀處分，決議將徐榛蔚停權一年半；不過，此案在上個月30日中常會內部討論激烈，最後秘書長李乾龍請徐榛蔚申覆後再行討論。據了解，申覆案周四已送達考紀會，將在黨中央明天上午的工作會報進行討論。是否送中常會，視明早討論狀況而定。

徐榛蔚違紀案歷經長達半年的討論，最後考紀會將原本應停權兩年處分，減為停權一年半。雖然這也將暫停徐中常委職權，但不影響她爭取2022年花蓮縣長連任提名的權益。考紀會主委葉慶元日前也在中常會表示，此案越早處理，對徐榛蔚未來參選就越有利。

黨務高層表示，目前還未決定是否送中常會討論，但明天上午的工作會報可以先聽聽大家的意見，還有考紀會的意見，一起來溝通。對於黨中央曾考量內部團結，原本希望對徐榛蔚申誡處分就好，黨務高層表示，基本上此案尊重考紀會，但也要尊重地方黨部的意見，大家互相尊重，希望「事緩則圓」。

葉慶元則表示，不管中常會是否討論，只要有申訴最後就是要發回考紀會重新審議，根據以往的慣例，將直接把文轉到考紀會來，中常會通常不會討論。

黨務主管表示，當初已經很確定提名黃啟嘉參選花蓮縣立委，即便最後傅崐萁當選，也不代表徐臻蔚的違紀輔選就是正確，此例一開，未來還有誰會尊重黨的提名機制？而且黨內違紀輔選都是停權兩年，徐只有一年半，如果黨中央退到只記申誡，那未來對於這樣的情況還有什麼嚇阻效力？