特寫人物／半年國會 陳柏惟：我的龜殼變硬了

「又被罵了。」陳柏惟自從進入立法院之後，堪稱動輒得咎，說什麼都有人批評，對於還年輕氣盛，個性一向直來直往的他，總是難以忍氣吞聲。

「以前真的是錙銖必較，（怎麼）選前放個屁都是香的，選後做什麼都錯，好像大家都針對我？」不過，經過了半年的國會見習，他說，「我的適應力變強了！」

但大家可千萬別把熱血漫畫中的故事模組套在他身上，陳柏惟口中的變強，不是幽助從幻海門下修練完的變強，也不是孫悟空從精神時光屋走出來的變強，談不上駕輕就熟、對法案握有獨到見解，或是摸透了議事規則，純粹是「被罵的能力變強了。」

大概與臉皮增厚較為相關，用陳柏惟自己的話說是：「龜殼變厚了。」從前在海洋悠游自在的陳柏惟如今踏上政治陸地，還沒調整好步伐，至少先適應要在謾罵的口水中匍匐前進。

在陳柏惟的語言裡，每一件事情都要有一個淺顯易懂的比喻，他立即沈思該怎麼形容這半年期的成果。「就像第一次跳海」他說。「天啊，超高的，跳下去一定要痛死！很怕。明明知道不會怎麼樣，卻還是掙扎半天。」

可是現在立法院第二會期開始了，陳柏惟重回跳崖上，已生出點初生之犢的狂，「啊你們前面的還沒跳？我先跳了喔！」

他認為，個人的得失心沒有那麼重，被罵也覺得反正「人貴自知」，把自己當菩薩，但瀟灑的話剛說完，他又冒出一句「因為那些（惡意中傷的）人最後都會得到報應的。」可見還不能完全的雲淡風輕。

談及修憲，以及台灣基進可能在其中扮演的角色，陳柏惟坦言，原來台灣基進本來就希望能針對修憲議題發聲，正好民進黨也釋出善意，願意禮讓一席修憲委員會的委員，他們也在日前順勢提出修憲提案。

陳柏惟解釋，台灣基進作為台獨政黨，其提案主要就是希望能夠讓中華民國在台灣成為國家之前得以過渡化，目標在確立台灣與對岸有所區分，不再具有一個中國架構下的名稱，也就是說，希望現行的中華人民共和國，不再是憲法中的「大陸地區」。

他認為，重點是要符合現實，憲法作為最高法律，如果沒有符合現狀，豈不是在教人民說謊？他舉例來說，今天是由於對岸是由中華人民共和國掌控，要是回到100年前軍閥割據的時代，當今憲法豈不是要求台灣要進軍北伐？那這樣，台灣要去打香港，打蒙古，這樣合理嗎？

他並表示，就國際現況來講，所謂的統一，其實只有中國侵略台灣，或是台灣侵略中國，這兩種選擇。

至於台灣基進的提案與民進黨「正國會」所提出的版本相似，有沒有合作的空間？陳柏惟說，目前雙方沒有談到合作，既然是類似的版本，就一起在修憲委員會中討論，他也有連署正國會的版本。他表示，如果理念相同，「東西拿來我會簽」。

不過陳柏惟坦言，台灣基進作為立法院中的小黨，只有一席立委，人家是兵推，在想整個仗要怎麼打，但他就只有一個棋子而已，要怎麼推？就是按著棋子往前衝而已。至於在衝的過程中，會不會有人覺得這個棋子有用，要把他們的棋子推過來，他不能掌握。但他也不會一邊推，一邊喊：ㄟ！你們怎麼不過來？

被問及台灣基進的發展，他則有感而發說，「台派小黨好像沒有做過行政首長」。雖然可能是很久以後的事情，但陳柏維認為，台灣基進的中長程目標是「奪城」。

陳柏惟解釋，台灣基進應以奪城為目標來做現在稱職的山賊，否則當真有一天奪城了，過去只會燒殺擄掠，也不會種田，到三個月之後，就全部餓死了，那奪城幹嘛？

他說，如果台灣基進空有選舉的能量和魅力，而沒有執政的能力，那他建議還是不要空選一場。所以現在就是積極培養幕僚，有很專業的分工，「我們要培養老闆，不是要培養員工」。

不但中央的助理有專業分工，地方的幕僚也要以議員的方式來經營，想辦法募自己的薪水，想辦法做組織。陳柏惟說，雖然中間一定會有痛苦的磨練期，但他認為這樣子的方向才是對的。

他表示，現在黨內招募人才，與其請有技能的人，更想找有政治熱情的人，「因為我就是這樣子走過來的」。