聽新聞
test
0:00 / 0:00

特寫人物／半年國會 陳柏惟：我的龜殼變硬了

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟。圖／聯合報系資料照片
台灣基進黨立委陳柏惟。圖／聯合報系資料照片

「又被罵了。」陳柏惟自從進入立法院之後，堪稱動輒得咎，說什麼都有人批評，對於還年輕氣盛，個性一向直來直往的他，總是難以忍氣吞聲。

「以前真的是錙銖必較，（怎麼）選前放個屁都是香的，選後做什麼都錯，好像大家都針對我？」不過，經過了半年的國會見習，他說，「我的適應力變強了！」

但大家可千萬別把熱血漫畫中的故事模組套在他身上，陳柏惟口中的變強，不是幽助從幻海門下修練完的變強，也不是孫悟空從精神時光屋走出來的變強，談不上駕輕就熟、對法案握有獨到見解，或是摸透了議事規則，純粹是「被罵的能力變強了。」

大概與臉皮增厚較為相關，用陳柏惟自己的話說是：「龜殼變厚了。」從前在海洋悠游自在的陳柏惟如今踏上政治陸地，還沒調整好步伐，至少先適應要在謾罵的口水中匍匐前進。

在陳柏惟的語言裡，每一件事情都要有一個淺顯易懂的比喻，他立即沈思該怎麼形容這半年期的成果。「就像第一次跳海」他說。「天啊，超高的，跳下去一定要痛死！很怕。明明知道不會怎麼樣，卻還是掙扎半天。」

可是現在立法院第二會期開始了，陳柏惟重回跳崖上，已生出點初生之犢的狂，「啊你們前面的還沒跳？我先跳了喔！」

他認為，個人的得失心沒有那麼重，被罵也覺得反正「人貴自知」，把自己當菩薩，但瀟灑的話剛說完，他又冒出一句「因為那些（惡意中傷的）人最後都會得到報應的。」可見還不能完全的雲淡風輕。

談及修憲，以及台灣基進可能在其中扮演的角色，陳柏惟坦言，原來台灣基進本來就希望能針對修憲議題發聲，正好民進黨也釋出善意，願意禮讓一席修憲委員會的委員，他們也在日前順勢提出修憲提案。

陳柏惟解釋，台灣基進作為台獨政黨，其提案主要就是希望能夠讓中華民國在台灣成為國家之前得以過渡化，目標在確立台灣與對岸有所區分，不再具有一個中國架構下的名稱，也就是說，希望現行的中華人民共和國，不再是憲法中的「大陸地區」。

他認為，重點是要符合現實，憲法作為最高法律，如果沒有符合現狀，豈不是在教人民說謊？他舉例來說，今天是由於對岸是由中華人民共和國掌控，要是回到100年前軍閥割據的時代，當今憲法豈不是要求台灣要進軍北伐？那這樣，台灣要去打香港，打蒙古，這樣合理嗎？

他並表示，就國際現況來講，所謂的統一，其實只有中國侵略台灣，或是台灣侵略中國，這兩種選擇。

至於台灣基進的提案與民進黨「正國會」所提出的版本相似，有沒有合作的空間？陳柏惟說，目前雙方沒有談到合作，既然是類似的版本，就一起在修憲委員會中討論，他也有連署正國會的版本。他表示，如果理念相同，「東西拿來我會簽」。

不過陳柏惟坦言，台灣基進作為立法院中的小黨，只有一席立委，人家是兵推，在想整個仗要怎麼打，但他就只有一個棋子而已，要怎麼推？就是按著棋子往前衝而已。至於在衝的過程中，會不會有人覺得這個棋子有用，要把他們的棋子推過來，他不能掌握。但他也不會一邊推，一邊喊：ㄟ！你們怎麼不過來？

被問及台灣基進的發展，他則有感而發說，「台派小黨好像沒有做過行政首長」。雖然可能是很久以後的事情，但陳柏維認為，台灣基進的中長程目標是「奪城」。

陳柏惟解釋，台灣基進應以奪城為目標來做現在稱職的山賊，否則當真有一天奪城了，過去只會燒殺擄掠，也不會種田，到三個月之後，就全部餓死了，那奪城幹嘛？

他說，如果台灣基進空有選舉的能量和魅力，而沒有執政的能力，那他建議還是不要空選一場。所以現在就是積極培養幕僚，有很專業的分工，「我們要培養老闆，不是要培養員工」。

不但中央的助理有專業分工，地方的幕僚也要以議員的方式來經營，想辦法募自己的薪水，想辦法做組織。陳柏惟說，雖然中間一定會有痛苦的磨練期，但他認為這樣子的方向才是對的。

他表示，現在黨內招募人才，與其請有技能的人，更想找有政治熱情的人，「因為我就是這樣子走過來的」。

陳柏惟 台灣基進 修憲

延伸閱讀

一貫道白陽聖廟在台中 盧市長：歡迎全球道親回家朝聖

吃過就知爽？孫大千酸陳柏惟「沒當川普兒太可惜」

「3Q哥」陳柏惟節目秀歌喉 直呼超緊張

批藍委助理亂剪接 陳柏惟：若是你爸後悔沒射在保險套

相關新聞

獨／政府擬准親日團體陽明山立日皇碑 北市府擋下拒絕

一個由台日兩地人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」，日前以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希...

獨／徐榛蔚違紀輔選申覆案送達國民黨 明上午討論

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚因2020年立委選舉違紀輔選先生傅崐萁，國民黨日前做出考紀處分，決議將徐榛蔚停權一年半；不過，此案...

特寫人物／半年國會 陳柏惟：我的龜殼變硬了

「又被罵了。」陳柏惟自從進入立法院之後，堪稱動輒得咎，說什麼都有人批評，對於還年輕氣盛，個性一向直來直往的他，總是難以忍...

中天是否關台？孫大千：跛鴨和鰲拜的對決

中天換照引發關台爭議，台北市長柯文哲昨表示，他猜蔡英文總統不會想要去關中天，媒體追問，關中天非總統意思，那是管不動行政院...

鄭文燦酸「很會躲」侯友宜回應：只是專心市政

桃園市長鄭文燦日前受專訪時提到，新北市長侯友宜政治意味沒那麼濃，對國民黨活動「很會躲」，都會等選擇幾次後再出席；侯友宜表...

修憲下會期討論 民進黨人士：不希望踩到中國紅線

立法院成立修憲委員會，據了解民進黨團內有共識，希望在下一會期才正式啟動修憲的實質討論。至於在民進黨的黨版部分，將以18歲...

啟動女力串連 民進黨22縣市婦女組織向下扎根

民進黨婦女部主任許嘉恬說，婦女部正啟動「前進縣市、女力串連」之旅，展開全國各縣市婦女及新住民組織座談，預計年底前跑完22...

鄭文燦說對2024大選非「不動如山」 侯友宜：祝福他

桃園市長鄭文燦日前表示，對於2024總統大選「我不能說不動如山」，但自己的心很定；侯友宜今天上午受訪時回應，他會給鄭文燦...

談高流由來 陳水扁：原本叫南流

高雄海洋文化及流行音樂中心即將完工，前總統陳水扁今在臉書談北高流行音樂中心的由來，2004年文建會配合新十大建設政策目標...

修憲門檻若降低…一個民進黨就可修憲了

昨天下午編前會時，政治組提報「立法院法制局認為修憲門檻過高」的議題，想爭取版面，但對於要不要做這套新聞，編輯們都有點遲疑。台灣對修憲門檻的討論常過於直覺，但限於篇幅往往說不清楚；另一方面修憲門檻確實影響深遠，似乎也不容迴避。幾經思量，還是決定在二版呈現這個議題，特別要求要有學者意見。

學者觀點／低門檻 執政黨可修國家定位

立法院法制局建議降低修憲門檻，政治大學講座教授蘇永欽指出，憲法不是一般法律公共政策，是決定日常政治應該在什麼原則、程序下...

布局2022 綠派系卡位 藍強攻北北桃

藍綠布局二○二二年縣市長大選，民進黨立委郭國文本周將提案，限制黨內初選競選經費，被視為要卡住其他資源豐富的黨內對手；國民...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。