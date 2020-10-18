中天是否關台？孫大千：跛鴨和鰲拜的對決

中天換照引發關台爭議，台北市長柯文哲昨表示，他猜蔡英文總統不會想要去關中天，媒體追問，關中天非總統意思，那是管不動行政院長蘇貞昌？柯文哲則回答說：「你內行的」。前立委孫大千在臉書貼文表示，如果柯文哲的猜測是正確的，那麼中天是否會被關台，將會成為蔡總統是否提前變成跛鴨，以及蘇貞昌會不會變成現代鰲拜的重要指標。

孫大千指出，從過去半年以來，蘇貞昌仗著主導防疫工作，獨攬大權，霸氣十足。身為行政院長，竟然不顧身兼黨主席的蔡英文總統的任期尚未過半，頻頻公開力拱桃園市長鄭文燦參選下屆總統，顯然根本沒有把蔡英文總統放在眼裡。

孫大千說，在中天換照的審查過程中，雖然民進黨高層一再釋放並未有預設立場的訊息。但是從國家通訊傳播委員會（NCC）磨刀霍霍的備戰動作，很明顯的可以看出和黨內高層的意志有明顯落差。究竟是誰在給NCC撐腰更是值得令人再三推敲。民進黨內究竟是否會發生跛鴨和鰲拜的對決？這個謎題的解答很快就會揭曉。