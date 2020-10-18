2022縣市長選戰拚守14搶4 國民黨近日展開逐縣市民調

國民黨拚重返執政，2022縣市長選戰成關鍵，已著手盤點22縣市選情，近日還將展開分縣市民調，了解各區可能人選支持度對比與執政14縣市政績滿意度，盼守住現有執政縣市打底，徐圖北、桃、基、竹4市。

國民黨組發會主委李哲華表示，黨中央已開始逐一縣市拜訪，盤點目前各縣市政治現況，收集執政十四縣市施政表現評價；黨主席江啟臣也由黨團陪同拜會各執政縣市團隊了解可協助需求予以補強，要穩扎穩打守住目前地方執政優勢。

李哲華說，距2022縣市長選舉投票日還有兩年以上，細談選情仍言之過早，但黨務工作是延續的，為國舉才、爭取執政機會是一個政黨該做的事，提前布局是要趕緊重整隊伍，做好打硬仗的準備。

2022縣市長選戰是國民黨重返執政資格考，為超前布署，9月初全代會後黨務系統即啟動各縣市選情調查，近日還將逐一縣市進行民調，了解各縣市現今政治情勢，為未來提名布局扎根。

黨務人士指出，全國22縣市長選戰評估作業分三級：11個現任黨籍縣市長爭取連任縣市、3個連任屆滿縣市與八個需開疆闢土的非國民黨執政縣市。其中11個爭取連任縣市，原則比照2018年現任優先模式，直接徵召現任者續戰。

至於其餘11縣市，黨務人士說，已啟動徵詢、訪才，尋找合適人選投入選戰。黨務人士指出，即將啟動的逐一縣市民調，不只會直接納入可能人選對比民調，也會就各縣市重要議題進行徵詢，了解執政表現或各縣市關鍵議題支持傾向。

黨務系統初步盤點，目前爭取連任的11縣市中，彰化縣、雲林縣與嘉義市因基本盤或綠營資源戰，須加強鞏固。黨務人士表示，執政縣市「政績就是王道」，選戰勝負要能反求諸己。

至於3個連任屆滿縣市，黨務人士說，南投縣長林明溱已在幫下個縣長人選打底，現任立委許淑華、馬文君都有實力接棒；苗栗縣與連江縣派系、宗親問題，黨也已開始著手整合。

非執政縣市中，國民黨要重點搶攻台北市、桃園市、基隆市與新竹市等四縣市，初估都有勝選機會。黨務人士表示，2022縣市長選戰北北桃若能成為領頭羊，複製2018韓流盛況，就能拉抬藍營整體選情。