澆國民黨擬倒閣冷水 賴香伶：不支持

國民黨本周持續杯葛行政院長蘇貞昌在立法院進行施政報告，也不排除提出倒閣案；但藍委目前人數不足以單獨提出倒閣案，須聯手在野小黨。民眾黨團總召賴香伶臉書表示，對這個提案完全不考慮，也不認同在此時國事內外交迫的時期，發動此不理性、且讓議事空轉的提議。

賴香伶說，各黨立委因爲無法進行總質詢，讓攸關國民利益的重要政策、修法提案難以通過，例如食安修法、勞保改革、修憲委員會啟動、司法精神病院系統建置、財政收支劃分法修正與兵役教召制度等；所以民眾黨團並不贊同在此時發動倒閣。

依照法律規定，倒閣案必須全體立委的三分之一連署後提出，以全院113席立委計算，至少要達38席立委才能達標。目前國民黨團雖有40席立委加入運作，但無黨籍的高金素梅病假中、傅崐萁身陷囹圄，黨籍立委陳超明、廖國棟則雙雙尚在羈押中，因此湊不齊38席連署。