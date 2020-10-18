李貴敏提案修法：1/3立委支持可解職規避質詢牛皮官員

朝野關係緊張，近來行政院長蘇貞昌與相關部會首長更在立院頻頻上演反質詢、不答詢場景。國民黨立委李貴敏提案修改「立法院職權行使法」規定，未來若發生類似情形，經立院全體委員3分之1以上表決同意，相關官員須解職下台。

李貴敏所提的「立法院職權行使法」修正草案最快下周二闖關付委，其中解職懲罰對象雖未及於行政院長，但可針對負責部會首長發動，是否侵犯與立法院平行的行政院長人事權，恐有爭議。

蘇貞昌9月18日至立法院專案報告開放含瘦肉精美豬政策時，不僅屢屢上演對在野黨立委反質詢場景，過程中還多次不讓農委會主委陳吉仲與衛福部長陳時中回應立委詢問，引發爭議。

李貴敏表示，憲法增修條文規定行政院有向立法院提出施政報告職責，立院也有向行政院長與部會首長質詢權力，這是基於民眾政治中民意政治與責任政治的制度設計，蘇貞昌相關行為已經涉及藐視憲政體制。

現行「立法院職權行使法」規定，立委質詢時行政院長與立委指定的部會首長應予答覆，質詢時間未及答覆者應於質詢結束後20天內以書面回覆，必要時得延長5天，但政府官員違反或不遵守並沒有罰則。

李貴敏說，現在包含蘇貞昌與部會首長被立委質詢時屢有違反「立法院職權行使法」規定的拒絕答覆、不完整答覆或答非所問情形，且也未於法定期限內書面補正回覆，為確保權力分立與監督制衡原則才提出修法納入罰則。

李貴敏「立法院職權行使法」修正草案規定，行政院長或部會首長答質後若有未回答事宜，逾書面答覆期限又未回覆，質詢立委員得以書面方式要求5日內回覆；若再逾期可經全院委員會表決，3分之1立委同意，相關部會首長應即刻解職。