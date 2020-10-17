綠委擬修法限制初選花費 挑動2022縣市長之爭敏感神經

民進黨立委郭國文本周提案，欲修改「公職人員選舉罷免法」第四十一條，對各種公職人員競選經費作最高之限制，並同時適用於黨內初選。由於涉及黨內競爭，此提案連署立委又多和郭國文一樣同屬新系，黨內部分意見解讀，瞄準對象正是近來在地方上動作頻頻的正國會綠委陳亭妃，與在南部財大氣粗的海派所支持的綠委王定宇，一場市長之爭儼然開打。

郭國文表示，該提案沒有任何針對性，是有鑒於部分縣市政黨屬性鮮明，常傳出黨內初選過關即大選過關的說法，因而在黨內初選階段，有意角逐者於相關宣傳競選之花費都相當高昂，甚至有傳出初選比正式選舉更燒錢的情形，實為選舉怪象，同時也有違政治透明化，並不利民眾判斷與監督，才會提出修法。

郭國文說，為打擊假新聞、假消息危害候選人參選權利，並且保證選舉之正當性，於黨內初選時，關於「意圖使人不當選」而散布謠言或傳播不實之事，也提出公職人員選舉罷免法第一〇四條條文修正草案加以規範，目的是要端正選風。

一位參與提案連署的新系綠委表示，近來台南的確有潛在的市長參選人已跨區增加服務團隊人手，讓台南在地立委不少人漸漸感到有壓力，顯然有在佈局二〇二二初選，但倒也未必要解讀為提案是在防範特定派系，畢竟改善整體選舉風氣對大家都有好處。

陳亭妃表示，樂見將政黨內部初選，納入公職人員競選經費最高金額之規定，並應從嚴規範及認定；同時，初選過程經常有抹黑、造謠等意圖使人不當選之情事，亦贊同將選罷法第一〇四條，「以散布謠言或傳播不實之事」意圖使人不當選的相關罰則適用政黨初選。

一位親王定宇的海派人士表示，對於完備黨內遊戲規則的提案當然支持；但以台南來說，雖然近年來各派系實力有所消長，不過目前仍以新潮流勢力最強大，新系現在提出這樣提案，頗有提前防備其他派系勢力衝擊的意味，但黨內良性競爭都是好事，只要以同一套標準檢視，都不會有負面看法。