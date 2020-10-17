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紐西蘭總理成功連任 外交部表達誠摯祝賀
外交部表示，紐西蘭總理雅登（Jacinda Ardern）已發表勝選演說，外交部對於雅登連任成功表達誠摯祝賀。
外交部表示，紐西蘭2020年國會大選於10月17日順利舉行，依據目前最新開票結果，雅登領導的勞工黨取得國會過半數席次，雅登已發表勝選演說。
外交部表示，這次紐西蘭國會大選雖受新冠肺炎疫情影響而延期舉行，但競選過程平和順利，各政黨候選人及選民展現高度的民主風範，可謂民主的勝利。
外交部表示，台灣與紐西蘭共享自由、民主、法治、人權等普世價值，兩國基於雙邊自由貿易協定，經貿合作穩定成長，且在農業、科技、文教及原住民等各領域的交流頻繁，今年簽署有機產品相互承認執行協議，有助提升雙方產品競爭力。
外交部表示，台灣將在兩國既有友好基礎上，持續與紐西蘭新政府加強互動，促進雙邊經貿各方面合作與民間交流。
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