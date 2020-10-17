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認為立法院已非立法局 游錫堃：推總統國情報告法制化

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院長游錫堃（中）17日上午偕同夫人楊寶玉出席東海大學舉辦的「2020第11屆半總統制與民主學術研討會」，演講結束後，游錫堃接受現場學生提問及合照。立法院國會辦公室提供。 中央社
立法院長游錫堃（中）17日上午偕同夫人楊寶玉出席東海大學舉辦的「2020第11屆半總統制與民主學術研討會」，演講結束後，游錫堃接受現場學生提問及合照。立法院國會辦公室提供。 中央社

民進黨完全執政以後，立法院監督職能屢遭詬病。立法院長游錫堃今天於東海大學「2020第11屆半總統制與民主學術研討會」演講時表示，未來要逐步研議讓聽證制度、調查權、總統至立法院國情報告等法制化，讓國會至上能更具體落實。

但游錫堃強調，立法院雖在野黨從「爭民主」到「顧選票」的杯葛議場文化仍在，但透過朝野黨團協商制度法制化、透明化後，已讓議事順暢許多；隨國家從威權體制歷史遺緒走向民主化現代國家，立院也從過去「立法局」走向「國會至上」。

游錫堃表示，未來國會應該有國家最高民主機構、民意殿堂的應有地位，他與立委同仁要以「聖人無常心，以百姓心為心」共勉，讓立法院如民意之百谷王，提升國會形象。

游錫堃今天在東海大學「2020第11屆半總統制與民主學術研討會」中以「台灣國會的功能、困境與展望」為題演講，討論台灣國會的功能、困境與前瞻。

游錫堃表示，「半總統制國家」主要有總統由人民直選、總統有特殊行政權力、有獨立於總統之外向國會負責的內閣3項特色，「台灣或可稱為半總統制」。

上任後積極推動國會遷建，游錫堃解釋，立法院現有建築是沿用日治時期的第二女中校舍，建物已經相當老舊，年維修費高達5000多萬；且院區還有辦公空間不足、違章雜陳、占用路地等問題需要解決。

游錫堃表示，1994年立法院首度討論國會遷建華山車站舊址，因當時立法院被當作「偏安」臨時辦公地作罷；1999年再提搬到空總舊址，但又因921大地震後全國投入賑災，遷建預算擱置5年後期滿失效。

游錫堃說，美國國會有110公頃、日本10公頃、德國29公頃、澳洲則有32公頃，與世界先進國家的「國會園區」相較，立法院目前佔地僅2.9公頃，國會代表民意，規劃上也必須考量人民集會遊行陳抗的便易性。

游錫堃也提到，國會代表國家門面，建築的象徵意義很大，各國旅客旅行美國華府必會到國會山莊，我國立法院也會接待外國貴賓，應有更好的規劃。

游錫堃認為，我國作為華人世界第一個民主國家，提升國會效能、樹立國會形象有助於協助華人世界推動民主。

立法院 游錫堃 東海大學

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