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陳其邁向黃偉哲下戰帖「高雄肉燥飯比台南好吃」
高雄市長陳其邁日前出席建築園冶獎頒獎活動，曾向台南市長黃偉哲說，明年高雄要跟台南PK，若輸一個獎項就請對方吃一碗肉燥飯。陳其邁今天進一步公開叫陣說，「高雄的肉燥飯比台南好吃，台南的還好而已」，要吃正宗好吃的肉燥飯一定要到高雄，不然比一比就知道。
陳其邁今天下午在鳳山參加2020年高市聯合豐年節，受訪時表示，他會跟黃偉哲打賭肉燥飯是因為高雄的肉燥飯本來就好吃，像新豐、橋頭黃家，還有幾家都非常好吃，台南肉燥飯普通而已，高雄的比較好吃，所以PK一下就知道，怕黃偉哲不敢比。
陳其邁解釋，南部說的肉燥飯是小粒的碎肉，台北叫滷肉飯；高雄比較好吃，台南還好而已啦，要吃正宗好吃的肉燥飯一定要到高雄，要不然比比看就知道，在這裡公開向黃偉哲市長叫陣。
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