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陳其邁向黃偉哲下戰帖「高雄肉燥飯比台南好吃」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右五）今天下午率局處首長參加原民會聯合豐年節活動，大家都穿著不同族別的原住民服出席活動。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右五）今天下午率局處首長參加原民會聯合豐年節活動，大家都穿著不同族別的原住民服出席活動。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁日前出席建築園冶獎頒獎活動，曾向台南市長黃偉哲說，明年高雄要跟台南PK，若輸一個獎項就請對方吃一碗肉燥飯。陳其邁今天進一步公開叫陣說，「高雄的肉燥飯比台南好吃，台南的還好而已」，要吃正宗好吃的肉燥飯一定要到高雄，不然比一比就知道。

陳其邁今天下午在鳳山參加2020年高市聯合豐年節，受訪時表示，他會跟黃偉哲打賭肉燥飯是因為高雄的肉燥飯本來就好吃，像新豐、橋頭黃家，還有幾家都非常好吃，台南肉燥飯普通而已，高雄的比較好吃，所以PK一下就知道，怕黃偉哲不敢比。

陳其邁解釋，南部說的肉燥飯是小粒的碎肉，台北叫滷肉飯；高雄比較好吃，台南還好而已啦，要吃正宗好吃的肉燥飯一定要到高雄，要不然比比看就知道，在這裡公開向黃偉哲市長叫陣。

高雄市長陳其邁今天下午穿上高雄獨有的拉阿魯哇族族服參加豐年節活動。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天下午穿上高雄獨有的拉阿魯哇族族服參加豐年節活動。記者徐白櫻／攝影
今年的豐年節以拉阿魯哇族當主題，族人宴請陳其邁喝小米酒。記者徐白櫻／攝影
今年的豐年節以拉阿魯哇族當主題，族人宴請陳其邁喝小米酒。記者徐白櫻／攝影

黃偉哲 陳其邁 豐年節

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