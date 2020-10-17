陳其邁向黃偉哲下戰帖「高雄肉燥飯比台南好吃」

高雄市長陳其邁日前出席建築園冶獎頒獎活動，曾向台南市長黃偉哲說，明年高雄要跟台南PK，若輸一個獎項就請對方吃一碗肉燥飯。陳其邁今天進一步公開叫陣說，「高雄的肉燥飯比台南好吃，台南的還好而已」，要吃正宗好吃的肉燥飯一定要到高雄，不然比一比就知道。

陳其邁今天下午在鳳山參加2020年高市聯合豐年節，受訪時表示，他會跟黃偉哲打賭肉燥飯是因為高雄的肉燥飯本來就好吃，像新豐、橋頭黃家，還有幾家都非常好吃，台南肉燥飯普通而已，高雄的比較好吃，所以PK一下就知道，怕黃偉哲不敢比。