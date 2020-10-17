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蘇貞昌屢點名選總統 鄭文燦坦言：我不能說我不動如山

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦近日上壹電視節目「我是救星」接受主持人陳雅琳專訪，同樣被問到行政院長蘇貞昌屢次點名是未來總統，鄭坦言「我不能說我不動如山」。 本報資料照
桃園市長鄭文燦近日上壹電視節目「我是救星」接受主持人陳雅琳專訪，同樣被問到行政院長蘇貞昌屢次點名是未來總統，鄭坦言「我不能說我不動如山」。 本報資料照

桃園市長鄭文燦被視為民進黨下屆總統熱門人選，發言動見觀瞻，繼先前上網紅娘娘節目被問到「有沒有想當總統？」脫口承認「我心裡有想過」。近日上壹電視節目「我是救星」接受主持人陳雅琳專訪，同樣被問到行政院長蘇貞昌屢次點名是未來總統，鄭坦言「我不能說我不動如山」，但「我心是很定的」，從政要一步一步來。

鄭文燦日前接受壹電視「我是救星」主持人陳雅琳專訪，節目將於明天晚上8點播出，部分節目內容預告今日曝光。被問及蘇貞昌屢次在公開稱讚、點名是未來總統，鄭文燦認為蘇院長是提攜後進，蘇反而是要年輕一代一步一步來，從政確實需要如此。

不過，鄭文燦也說「我不能說我不動如山，但是我心是很定的」，鄭多次強調自己「心很定」，心定才會做好每天的工作，要讓每天的工作有價值，如果只是想著追求「天邊的彩虹」，可能會踩壞「腳下的玫瑰」。

鄭文燦也說，自己始終相信千里之行，始於足下，「有現在才有未來」，倒沒想說要很快地「敲鑼打鼓」，因為他認為台灣的政治，應要建立人民對政治人物的信賴與穩定度。

目前檯面上綠營可能的競爭對手還有同屬新潮流的副總統賴清德，鄭文燦也說，自己和賴清德副總統「關係算很好」，但某些部分很執著，但他認為這也是優點。

至於國民黨部分，施政滿意度不俗的新北市長侯友宜也被視為是鄭文燦未來可能的對手，2人曾多次同台談合作，鄭文燦觀察到侯友宜與國民黨保持安全距離，選舉的活動「會躲幾次再去，最後還是會去啦」，分析侯現在的優勢在於「沒有政治的味道」。

鄭文燦 侯友宜 蘇貞昌

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