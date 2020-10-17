中共擴大慶台灣光復節 朱立倫：對岸要辦是對岸的想法

朱立倫今天下午前往新竹縣立體育館，觀看P聯盟職籃熱身賽，進入比賽場館前在外接受媒體訪問，被問到國民黨要盛大舉辦台灣光復節是不是想搶占兩岸論述權，朱立倫則表示無論是誰執政，這個日子都值得被慶祝，不應該把任何話語權丟掉。

朱立倫受訪時說到，「1945年10月25日對台灣來講非常重要，台灣終於結束日本的殖民統治，無論是哪個黨派執政，只要熱愛台灣的，這個日子都應該值得被慶祝，而不應該把任何的話語權丟掉，民進黨政府應該積極來做，才是正道。」

另被問到中共也要擴大慶祝光復節，朱立倫則是馬上回覆「對岸要辦，那是對岸的想法，更重要的是台灣不論是執政黨或在野黨，都要為中華民國能夠在1945年光復台灣，結束日本統治，共同來慶賀。」

談到近期共機頻頻擾台以及東沙軍包機被折返，朱立倫表示這是對岸很不友善的行為，他還呼籲中共應該能夠真正思考，台灣民眾希望的是和平，而不是製造民眾更大的困擾和反感。