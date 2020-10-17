再請蔣萬安吃飯？柯文哲：等他心理有準備

台北市長柯文哲上午出席第7屆「羽你有約」公益賽時，國民黨台北市長熱門人選、立委蔣萬安也受邀到場，兩人意外同台，一起跳暖身操，還手比愛心跟全場選手合照，但2人並無太多互動。柯文哲下午出席北市聯合婚禮，媒體問他和蔣萬安有沒有聊天？柯文哲說，那種場合也沒有時間聊天，打個招呼而已。

國民黨北市議員秦慧珠日前提議市長柯文哲與蔣萬安見面，柯當時爽快說，「我請他吃飯好了」，但蔣以立法院會期太忙，讓柯碰了軟釘子。媒體問柯，何時會再請蔣萬安？柯文哲說，等他心理有準備。

至於有沒有當面向蔣萬安說若有條支持他？柯文哲說，上一次說可以請他，他自己不敢來。柯也說，政治不用那麼嚴肅，共榮社會還是我們的理想，意思就是說對每一個人，即使不同黨派也可以聊聊天吃吃飯，要開始要改變政治文化媒體問柯，私下不排除跟蔣萬安吃飯？柯說，沒問題，他想來就來。

另外，柯文哲上午參加國家治理論壇，批藍綠沒有中心思想，媒體問柯的中心思想是什麼？柯說，他用外科醫生比喻，一個外科醫生的中心思想是什麼？手術要成功，病人手術要恢復健康、以後要過健康的生活，難道外科醫生會堅持他要手術、還是標靶治療、質子加速治療還是什麼放射線治療？不會。

柯文哲說，中心思想是要讓老百姓過好一點的生活，這才是中心思想，而不是說堅持要用哪一種開刀的方法。此外，柯文哲早上參加國家治理論壇，自稱有跟民進黨人士聯絡，對此，柯文哲說，他大部分幕僚還是綠營出身，所以每天都有一些訊息給他，也沒有說每天刻意去講什麼。至於有沒有給市政上建議？柯說，建議是各方面都有建議進來，也沒有說誰建議什麼。