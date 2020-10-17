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賴清德台南見面會 頭號粉絲：2024要投下重要一票

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
副總統賴清德今天下午到台南參加「南德相聚」活動，與100名粉絲見面。記者鄭維真／攝影
副總統賴清德今天下午到台南參加「南德相聚」活動，與100名粉絲見面。記者鄭維真／攝影

副總統賴清德今天下午受邀到台南參加「南德相聚」美食座談，開放100名頭號「賴粉」近距離接觸，被外界視為是賴清德總統大選的起手式，有粉絲開心地說，她是賴清德的頭號粉絲，2024年要為賴清德投下重要的一票。不過，賴說，此次參加活動是因有些好朋友受到疫情影響，所以答應回來與大家一起推廣台南觀光。

米街人文會社今下午在台南市中西區陳德聚堂舉辦「南德相聚」美食座談，邀集舊來發、度小月等15家在地老店來擺攤，並邀請賴清德來分享府城生活經驗。

賴清德說，一、兩個月前他接到立委林俊憲的電話，指疫情對台南觀光造成些許影響，希望他能回來與台南的好朋友一起推銷台南觀光，他一方面認為林的意見很好，另方面也很久沒與大家見面，因此答應出席「南德相聚」活動。

賴清德表示，台南食物偏甜是因為以前首府在台南，過去有錢人多數都在台南，所以可以用糖入菜，經過時代變化，自然料理都比較甜一些；台南人都有自己的美食地圖，他如果想吃肉圓，就會去府前路福記肉圓，想吃羊肉就去吃包成，早餐會吃阿堂鹹粥。

「南德相聚」活動開放100名非設籍台南的賴清德粉絲報名參加，可與賴清德近距離合照，外界視這場「粉絲見面會」是賴清德2024總統大選的起手式。立委林俊憲說，現在疫情挑戰、國際情勢，談選舉不是時候；立委郭國文也表示，這場活動單純是推廣觀光，要讓「賴粉」先變成「台南粉」。

「我是賴清德的頭號粉絲」，歐姓粉絲說，她從基隆嫁來台南已經4年，但戶籍還在基隆，她從賴清德擔任台南市長期間就非常欣賞他，認為賴替台南帶來很大的成長，近期會趕緊將戶籍遷回台南，因為2024年要為賴清德投下重要的一票。

副總統賴清德今天下午到台南參加「南德相聚」活動，與100名粉絲見面。記者鄭維真／攝影
副總統賴清德今天下午到台南參加「南德相聚」活動，與100名粉絲見面。記者鄭維真／攝影
副總統賴清德今天下午到台南參加「南德相聚」活動，與100名粉絲見面。記者鄭維真／攝影
副總統賴清德今天下午到台南參加「南德相聚」活動，與100名粉絲見面。記者鄭維真／攝影
副總統賴清德的頭號粉絲參加「南德相聚」活動。記者鄭維真／攝影
副總統賴清德的頭號粉絲參加「南德相聚」活動。記者鄭維真／攝影

賴清德 疫情

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