中天關台總統管不動院長？柯文哲看記者：妳內行的

中天換照引發關台爭議，台北市長柯文哲下午出席北市聯合婚禮， 媒體問柯，連前總統陳水扁都出來說話，柯文哲說，蔡總統也不會想要去關中天，「我猜啦」。

柯文哲說，雖然中天常常K他，可是他已經講過，「我不同意你講的話，但是我還是捍衛你講話的權利跟自由」其實台灣好不容易才走到今天，民主自由已經是台灣社會的共識或是核心價值，其實他相信，蔡總統也不會想要去關中天。

柯說，「我猜啦」，這件事情，他們了不起是丟個風向看看，其實台灣還是有民意，他是不相信民進黨會真的想這樣做下去，他是不太認為。

媒體追問，不是她的意思，那是管不動院長(蘇貞昌)？柯文哲說，「哇，妳內行的」，媒體再問柯，蘇貞昌說他一輩子為言論自由努力，他有嗎？「內行」是什麼意思？柯文哲未再回答。