葉毓蘭臉書寫身世故事 原來她本來不姓葉

國民黨立委葉毓蘭在臉書上寫了關於自己身世的故事，原來她本來姓游不姓葉，是因為十歲時過繼給父親的同事才改姓葉，從此從「游毓蘭」變成「葉毓蘭」，也從此變成游家人中的異姓人，但隨著時間過去，她對於姓氏也釋懷，因為看到叔叔和父親相似的容貌，知道那是改不了的血濃於水。

葉毓蘭15日在臉書上貼文，表示四叔上周在家中過世，享年86歲，她的祖母在當年的宜蘭算是很有成就的，生出六個兒子、一個女兒，可以幫家族至親們承繼4個不同姓氏的香火，葉毓蘭的父親在七個手足中居長，和屘叔接續了游家的香火，二叔、三叔則繼承入贅游家的祖父姓李，過世的四叔繼承無嗣的舅公姓雷，五叔則送給姨婆接續林家的香火。

葉毓蘭說，那在移民社會的宜蘭是非常稀鬆平常的情形，過年過節時總是會擺出許多不同姓氏的牌位來祭拜，她小時候父親不斷叮嚀她，以後交男朋友絕對不可以找游、王、沈，因為這三姓都是一家人，不過他們那一家不只王游沈，已經擴及到李、雷、林，還有她的葉姓，「我的改姓葉，來得莫名其妙，也對我的童年蒙上陰影」。

葉毓蘭說，她七歲時舉家遷居台北，開始賃屋而居的苦日子，當年靠著父親微薄的警察薪水，要供應六個子女求學，非常艱苦，母親還需要在外工作補貼家用，她十歲時被過繼給父親的一位「老」同事，改姓葉，她依稀記得在台大醫院擔任看護的母親回家時，因此和父親大吵一架，因為葉老先生當年已經76歲，「但是母親的抗議並沒有辦法扭轉我從游毓蘭變成葉毓蘭的命運」，她從正港宜蘭人游毓蘭，變成冒牌外省人葉毓蘭。

葉毓蘭說，因為老先生年紀太大，在她過繼給他後沒有多久就過世了，就算父親後悔，帶她上了幾次法院，沒有辦法把她的出養中止，來不及讓她改回原姓，從此她就成為游家中的異姓人，從沒有離開過游家的異姓人，也因此縱使她父親是警察，她從十歲開始就沒有眷屬的實物配給與子女教育補助費，從那時開始，她就知道如果沒有好好讀書，沒有考上公立學校，她就不能升學。

葉毓蘭說，她念書時很少讓同學到家裡，因為母親對於別人叫她葉媽媽很不自在，連她的身分證上父母欄本來有母親和養父並列，也被母親抗議，怕招致她二嫁的誤會，所以她的身分證上母親欄位上是空白。

葉毓蘭說，多年後，有些故舊好友的姓氏，在兩岸交流後改回原姓，李柏良正名為劉柏良、王學良正名為鄧學良，有人跟她說她也可以向法院聲請改回游姓，但是年歲越長，她對於姓啥越來越釋然，尤其在父後這20幾年，看到叔叔們和父親神似的容貌，「知道不管姓啥，這是改變不了的血濃於水」，四叔即使從小就過繼給雷家，四十幾年前，他對葉毓蘭大哥毫不猶豫地給予第一桶金的投資，雖然創業失敗，大哥也因車禍早逝，但是這個恩情她永遠記得。