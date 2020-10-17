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中天若被撤照 賴士葆：蔡總統選前鄭南榕、選後朕難容

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
旺中集團旗下中天電視台年底面臨換照關卡，國民黨革實院院長羅智強預言關定了。國民黨立委賴士葆在臉書上上傳圖檔揶揄，若蔡政府真的將中天關台，蔡總統就是「選前鄭南榕」捍衛言論自由，「選後朕難容」反對朕皆為假新聞。圖／截自賴士葆臉書
旺中集團旗下中天電視台年底面臨換照關卡，國民黨革實院院長羅智強預言關定了。國民黨立委賴士葆在臉書上上傳圖檔揶揄，若蔡政府真的將中天關台，蔡總統就是「選前鄭南榕」捍衛言論自由，「選後朕難容」反對朕皆為假新聞。圖／截自賴士葆臉書

旺中集團旗下中天電視台年底面臨換照關卡，國民黨革實院院長羅智強預言關定了。國民黨立委賴士葆在臉書上上傳圖檔揶揄，若蔡政府真的將中天關台，蔡總統就是「選前鄭南榕」捍衛言論自由，「選後朕難容」反對朕皆為假新聞。

賴士葆說，民進黨籍前總統陳水扁説，他與鄭南榕為對抗威權政府箝制新聞與言論自由有坐牢切膚之痛，捍衛百分百言論自由是民進黨進步價值，台灣不能只有一種聲音，堅持不以政府公權力打壓媒體，所以任內沒關掉批評政府的TVBS。

賴士葆質疑，行政院長蘇貞昌同樣經歷過美麗島事件，如今掌握權力卻完全背棄捍衛新聞自由與言論自由的信仰和理念。

賴士葆表示，香港蘋果日報的創辦人黎智英被逮捕後，香港的蘋果日報並沒有被關閉；美國總統川普上台後，也沒有把與其經常意見相左的CNN或紐約時報等媒體關閉，難倒台灣號稱多元，卻容不下一個政治立場相左的新聞媒體？

賴士葆指出，蔡政府全面執政後讓台灣新聞與言論自由進入一個轉彎倒退拐點，像法務部欲立「科技偵查法」允許檢調可掌控監聽侵入所有電腦、通訊設備，甚至與被監控當事人連絡親友也被全面監視，這樣台灣公民活動還堪稱自由？

賴士葆說，去年台灣的媒體得到國際非政府人權組織CIVICUS評鑑為自由度滿級分，台灣也獲評為全亞州公民活動自由度唯一開放國家，現在船NCC將撤中天證照換給親綠媒體，之後台灣媒體還配得上自由度滿級分稱譽？號稱追求民主自由人權的台灣如何面對國際社會？

賴士葆 自由度 民進黨

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