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政院嗆馬：當年外審委員多數反對 中天換照還是過關

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘表示，當年馬政府時代中天換照，外審委員多數反對中天換照，但NCC內審還是通過有條件換照，不就是因為NCC有獨立性不受民意和政府干擾？圖為國家通訊傳播委員會（NCC）。本報系資料照／記者葉信菉攝影
行政院發言人丁怡銘表示，當年馬政府時代中天換照，外審委員多數反對中天換照，但NCC內審還是通過有條件換照，不就是因為NCC有獨立性不受民意和政府干擾？圖為國家通訊傳播委員會（NCC）。本報系資料照／記者葉信菉攝影

前總統馬英九今呼籲關心台灣言論自由民主制度的國際友人，與台灣民眾一起關切中天新聞台換照案，不要讓關閉新聞台這種極權國家才會做的醜事，在台灣發生；行政院則反擊表示，當年馬政府時代，外審委員多數反對中天換照，但中天換照還是過關。

中天新聞台關台傳言不斷，行政院也多次被指介入中天換照案，馬英九也跳出來呼籲國際關心此議題。行政院發言人丁怡銘受訪時則表示，NCC是獨立審查。當年馬政府時代中天換照，外審委員多數反對中天換照，但NCC內審還是通過有條件換照，不就是因為NCC有獨立性不受民意和政府干擾？

知情人士則說，如果NCC基於專業與法律去審照，只是結果不如電視台預期就是侵犯新聞自由，那麼乾脆不要有NCC和換照審查，改終身執照就好。

翻開當年新聞，2014年中天面臨換照，但因太陽花學運期間，新聞節目「新聞龍捲風」消遣學運參與者女性身體、服裝，引發數千通檢舉電話抗議遭NCC罰款，遭列為「換照觀察項目」，不少公民團體主張撤銷中天執照。

當年中天先接受外部委員組成的換照審查委員會審查，出席委員11人，6人給予不及格分數，5人給予及格分數，雙方都未達出席委員的8人，因此初審未否決換照，也未做出許可換照的建議，最後NCC委員會仍決定給予換照許可。

NCC 太陽花學運 行政院

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