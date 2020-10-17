藍擬提倒閣 陳亭妃：國民黨提案不夠票 難道加民眾黨？

國民黨本周持續杯葛行政院長蘇貞昌在立法院進行施政報告，也不排除提出倒閣案。民進黨立委陳亭妃表示，倒閣必須要三分之一的立委連署發起，目前國民黨團的人數並不夠，難道是要加民眾黨嗎。陳說，不知道那到底國民黨跟民眾黨未來要玩哪招，但是否造成立法院空轉影響到預算審查，是令人非常擔心的。

陳亭妃指出，國民黨團杯葛行蘇貞昌施政報告已經快一個月了，到目前為止不知道國民黨團到底有什麼樣的目的，因為永遠都是同樣的說法跟論調，要求蘇貞昌要道歉；且民進黨團希望透過朝野協商來把整個問題解決，可是國民黨也不接受協商。

陳亭妃表示，本會期立法院是預算會期，除了有紓困，上有前瞻基礎建設預算、總預算案等，如果這些預算被耽擱了，影響的是台灣的發展，國民黨負擔得起這個責任嗎。

民眾黨團對於國民黨團擬提出倒閣並未有進一步表態，僅表示目前內部尚未有相關討論。民眾黨團總召賴香伶則認同國民黨團要求蘇貞昌道歉主張；賴表示，既然執政黨都說了時空環境、政治局勢不同，那蘇揆一句道歉應該不難，畢竟民進黨當年監督的力道、方式比現在在野黨反對程度還要高，道歉只是一個基本尊重。