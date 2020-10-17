綠委批鐵警「損國家門面」凍預算 警工會：勿本末倒置

民進黨立委賴惠員日前批評年輕鐵路警察訓練不足，要求凍結部分鐵警明年度預算，相關影片被放上網後引發眾怒，賴惠員在臉書上道歉；台灣警察工作權益推動協會今天表示，國會對警察教育訓練的監督，應該要對症下藥，不要本末倒置。

台灣警察工作權益推動協會今天在臉書上表示，賴惠員認為鐵警訓練不足，攸關「國家門面」等，要求凍結部分預算並專案報告，協會認為這項要求是本末倒置，警察人員的訓練，應回歸法律知能、執法能力、危機狀況處置的訓練，不能只聚焦於表象的「國家門面」問題。

協會表示，協會能理解凍結預算是國會監督行政機關的常用手段，但對於警政署教育訓練政策的監督，還需切中要點，盼望國會能回歸對於現行政策狀況持續監督。

另外，對於台南市鐵路強制執行拆除案，協會主張台南市政府與台南市警察局應解釋為何選擇在清晨執行，雖基於行政執行法，日出後即無特別限制，但「夜間不得執行」的規範精神，是因人民若於休息狀態時面臨強制力，將造成過度驚擾恐懼，再考慮受執行人身心狀況，尚難理解此種裁量與「拂曉出擊」的執行方式出於什麼考量。

協會表示，另外對於現場執行有被質疑挑釁行為的爭議，台南市警察局首先應解釋於陳抗處置的訓練、以及該次執行的勤前教育，是否有提供全面而中性的說明、提示、指示，建立員警中立執法的心理準備，也應說明是否有相關勤務調度計畫與人力規畫，以避免員警因長時間高壓力值勤而出現爭議行為的狀況。

協會表示，關於警察教育訓練，前年司法改革國是會議已有做成決議，內容為「在內政部下成立『警察教育訓練委員會』，委員會中至少超過二分之一由學生(學員)代表及非警政人員（例如成人教育、心理學家、人權專家、體能訓練專家、社會科學專家）一同協助規劃、監督課程與訓練，改革警察教育制度，提升執法品質，符合現代社會對執法者之期待」，這項決議的目的在於能讓公眾檢視，甚至參與警察教育訓練模式的討論，政府與相關行政機關應積極落實，正面問題，才能進而磨合出與時俱進、符合實際執法需求以及我國民主法治原則的警察執法模式、訓練政策。