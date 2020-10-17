蘇貞昌視察宜蘭有玄機？政院：考量軌道與區域建設

北宜軌道運輸近日是熱門議題，行政院長蘇貞昌19日將視察宜蘭到羅東鐵路高架化辦理情形，這段工程規劃當初就是為配合未來全國高、快速鐵路網政策，蘇揆是否宣布北宜高鐵正式啟動，引人注目。行政院發言人丁怡銘則表示，地方所有軌道建設都牽涉區域發展，需要整體規劃跟考量，這也是蘇院長一直以來的要求。

「北北基軌道路網政策溝通平台」日前召開起始會議，會中達成共識，北宜高鐵拍板遠離翡翠水庫集水區的A方案，南港到宜蘭行車時間17分鐘。此方案也受行政院長蘇貞昌支持。

蘇貞昌下周一將赴宜蘭視察宜蘭到羅東鐵路高架化辦理情形，交通部長林佳龍也將陪同，且宜蘭爭取多年的「鐵路高架化」建設可行性評估就是因為為配合未來全國高快速鐵路網政策，才獲通過，蘇貞昌是否藉此宣布北宜高鐵政策規劃，引人注目。

丁怡銘受訪則表示，地方所有軌道建設都牽涉區域發展，需要整體規劃跟考量，這也是蘇院長一直以來的要求，且院長這次上任以來，所有軌道建設都非一段一段討論，而是整體評估與規劃。