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今天被關台的是中天？孫大千：下一次會換成誰

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照

中天換照，國民黨質疑劇本早寫好，對於中天關台爭議，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，各家媒體的態度不一，有的靜觀其變，有的隔岸觀火，有的落井下石，可惜的是，各家媒體都沒有想到一個問題，今天被關台的是中天，那麼下一次會換成誰。

他說，如果當權者可以把NCC當成東廠，針對立場不同的媒體進行整肅，那麼以後一旦政黨輪替，新任政權有樣學樣，綠色媒體豈不家家自危，就算仍是綠色執政，以後誰敢針對施政弊端做仗馬之鳴，更悲慘的是，民進黨內派系林立，難保不會因為一派當權而修理偏向另一派的媒體，一旦媒體成為當權者的傳聲筒，甚至變成化妝師，只剩下歌功頌德阿諛諂媚，那麼台灣幾十年來建立的民主制度，也將會蕩然無存。

孫大千說，這不是中天自己的戰鬥，這是媒體業的戰鬥，這是第四權為了捍衛言論自由的戰鬥，唇亡齒寒兔死狐悲，前車可鑑。

孫大千 國民黨 民進黨 中天新聞

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