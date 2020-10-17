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賴惠員凍鐵警預算犯眾怒 宅神、學者都批耍官威

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨立委賴惠員日前以年輕鐵路警察訓練不足，質疑鐵警值勤時滑手機，要求凍結部分警政預算，引起譁然。本報資料照片
民進黨立委賴惠員日前以年輕鐵路警察訓練不足，質疑鐵警值勤時滑手機，要求凍結部分警政預算，引起譁然。本報資料照片

民進黨立委賴惠員日前以年輕鐵路警察訓練不足，質疑鐵警值勤時滑手機，要求凍結部分警政預算，引起譁然，她昨天在臉書道歉仍無法滅火，她昨天受訪時澄清是「凍結預算提醒其加強基本訓練」。宅神朱學恒批，不分青紅皂白耍官威，「簡直是選區之恥」。

朱學恒昨天在臉書表示，搞不清楚自己已經不是地方議員，「可以隨便因為私怨拉正警察耍官威沒人注意了，你在國會殿堂裡面，有點基本水準好嗎？」

一年前鐵路警察李承翰因公殉職，社會大眾痛心。朱學恒說，一年後這位新潮流的台南立委就說鐵路警察太丟國家的臉要凍結預算？「虧你還是公督盟優秀立委，優秀在哪裡，耍官威專業嗎？缺預算要凍結預算是數學不好嗎？是公督盟認可的數學不好優秀立委囉？」

他說，要嫌警察服務不好，是當警察是服務業嗎？在質詢的時候還說漏嘴，若不是有私怨，若不是有所求，叫鐵路警察局的官來辦公室幹嘛，教導禮儀還是溝通什麼叫做尊重立委？還是你看不懂中文不能看書面報告，一定要口說給你聽？

「有你這種不分青紅皂白耍官威的立委簡直是選區之恥」，朱學恒說，這種程度實在讓人笑到想哭。還嗆員警使用手機訓練不足應該凍結預算，「那去問你們家趙天麟啊，他還在玩手機遊戲咧，你要不要也凍結趙天麟薪水啊？」最後道歉還在講善意提醒大家誤會了，「當我們白癡嗎？我們又不是你選區的選民，哪有那麼好騙？」

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪也在臉書表示，到底哪裡訓練不足？如果是有員警滑手機惹怒大立委了，問題是滑手機是個案，還是普遍通案？如果是前者，大立委就因為少數個案，就指責鐵路警察訓練不足，是不是有以偏概全的問題？如果是後者，大立委能否給個數據，是有調查過這樣的情形嗎？

包正豪說，滑手機說到底是紀律問題，大立委用字遣詞可以精確一點，但這是末節。重點是，大立委既無法提出確鑿事證到底是何時何地那些員警，以及滑手機的頻率，也沒法給我們一個調查報告，看看到底是否為普遍現象，而是以「我經常搭火車所以看到」為由，就要凍結預算。事後還解釋說「只要專案報告來就解凍」，實在很難不與耍官威連結在一起。惡行惡狀的官員真的看多了，下場都不太好。

包正豪說，賴惠員大立委心不甘情不願的道歉，或者說表面上是道歉，實際上是辯解自己行為的正當性，結果引來數以千計的回覆，讓她別假了。員警滑手機惹怒立委，「立委玩手遊還嗆人是你們太無聊」。

警察 朱學恒 包正豪

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