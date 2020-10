強化約旦資訊應用能力 政府攜手華碩捐贈超過百台電腦

外交部今天表示,外交部今天下午舉行我國援贈約旦電腦贈交儀式,並見證財團法人華碩文教基金會捐贈約旦政府及教育機構70部電腦;外交部長吳釗燮表示,這彰顯我國政府和民間團體在疫情期間,攜手協助約旦強化資訊應用能力。

外交部表示,吳釗燮在儀式前會晤華碩文教基金會執行長魏杏娟,感謝華碩長期協力推動外交工作,這次再度和華碩文教基金會合作,彰顯我國政府與民間團體在新冠肺炎疫情期間攜手協助約旦強化資訊應用能力,也展現我國對約旦及境內敘利亞難民學童的誠摯關懷。

外交部次長曹立傑主持贈交儀式時致詞指出,我國政府及NGO長期投入國際人道援助工作。這次我國政府與華碩合贈140部電腦,以具體行動協助約旦學童及境內敘利亞難民學童提升數位學習資源。

約旦駐台代表諾貝爾則感謝我國政府及民間近年協助約旦各項發展,這次華碩文教基金會捐贈的電腦將嘉惠許多學生,增進台約友好情誼,盼未來持續深化兩國的交流合作。