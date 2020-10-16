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凍結鐵警預算遭網友砲轟 賴惠員道歉：愛之深、責之切
民進黨立委賴惠員日前批評年輕鐵路警察訓練不足，要求凍結部分鐵警明年度預算，結果相關影片昨被臉書粉絲頁「靠北警察」轉貼後，引發眾怒。賴惠員下午透過臉書道歉表示，此次事件引起諸多討論，深感抱歉，但自己並沒有刪除預算，而是基於愛之深、責之切的道理，透過凍結少部分預算，善意提醒員警執勤應更加嚴謹。
賴惠員說，自己來自基層，平時對於警察弟兄抱持非常尊重的態度，一路走來都支持警察也了解基層同仁的辛勞，更深知每一位員警的訓練與栽培都相當不容易，也並沒有刪除預算，而是基於愛之深、責之切的道理，透過凍結少部分預算，來善意提醒員警執勤應更加嚴謹。
賴惠員表示，尤其是派駐各台鐵車站及高鐵車站的警察，不僅站在維護民眾安全的第一線，派駐台北車站的員警更是代表國家門面，通勤族與國內外遊客眾多，經過去年鐵路警察李承翰傷亡事件後，希望能引以為鑑，透過警政署加強員警執勤態度與基礎訓練，提醒員警值勤時應注意四方、保持警戒，讓警察有能力保護自己也捍衛旅客安全，期望能夠提升警察正面形象與執勤效能，希望大家共同為警界努力。
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