「每周一餐無肉日」推行不佳 立委呼籲推廣蔬食

民進黨立委劉建國、時代力量立委陳椒華、民進黨立委莊競程上午與民間團體在立法院舉行記者會，指出教育部2010年行文國中小學推動「每周一餐無肉日」，每周一餐無肉已經實施超過十年，但參與學校不增反減，超過三成的學生還是有「就是要吃肉」的心理，呼籲政府落實健康飲食教育，積極達成多蔬少肉的目標。

民進黨立委劉建國表示，政府沒有把均衡飲食當成國家大事，因此國人付出肥胖、三高、失眠的代價。時代力量立委陳椒華表示，聯合國政府間氣候變化專門委員會IPCC在2019年公布報告，指明蔬食是人類可以減緩並因應氣候變遷的主要方法之一，如果能在政府採購、健保、教育推廣等涉及公眾營養和健康政策的面向上鼓勵蔬食，將有助於節約糧食資源，減少國人健康照護支出。民進黨立委莊競程則說，建立健康低碳的飲食型態，同時可以守護環境也守護健康，他認為教育部應持續鼓勵國中小實施「無肉日」活動，從小培養蔬果飲食的習慣。