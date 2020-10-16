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吳釗燮登今日印度專訪：盼和印度重組新的全球供應鏈

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部長吳釗燮在辦公室接受印度媒體視訊專訪。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮在辦公室接受印度媒體視訊專訪。圖/外交部提供

外交部吳釗燮昨天接受印度媒體專訪時表示，台印兩國理念相近，希望和印度重組新的全球供應鏈，擴大台商對印度的投資布局，也提到希望和印度未來能互相交換情報、更了解彼此，探索更多可能合作的領域。

印度主流媒體在我國國慶日和我駐印度代表處合作，刊登慶祝國慶廣告，中國駐印度大使向媒體發函警告此舉違反一中原則，在印度引發反彈，吳釗燮在推特上要中國大陸「滾開」，蔡英文總統在臉書、推特上貼出過去到泰姬瑪哈陵的照片，大批印度網友倒貼文下留言喊支持台灣。

吳釗燮15日接受「今日印度」（India Today）電視台World Today節目主持人Geeta Mohan視訊專訪，吳釗燮感謝日前印度媒體及民眾，無懼中國大陸干預印度媒體刊登我國國慶廣告，展現對台灣的強烈支持。

吳釗燮表示，印度極具發展潛力，台商在印投資逾23億美元，為印度創造6萬5千個工作機會，台印兩國未來可在經貿投資與高科技產業鏈深化合作。

吳釗燮表示，希望國際社會正視台灣存在，並讓台灣加入國際組織，中國大陸持續阻撓台灣參與聯合國體系的作為與聯合國憲章不符，台灣是一個民主國家，不僅期盼參與世界衛生大會，更重視能對國際社會作出實質貢獻。全球如果要共同抗疫及疫後復甦，台灣的防疫成果與經驗分享不可或缺。

主持人提到中國大陸在南海的軍事擴張行為，吳釗燮表示，南海爭議需透過海洋法等法理機制和平解決，我國對南海諸島及其相關海域擁有海洋法上的權利不容置疑，台灣有權參與南海相關協商機制，共同維護南海航行及飛越自由，而美國、日本、澳洲和印度四國組成的「四方安全對話」（QUAD），吳釗燮表示有關注四國最近在日本東京的會議，樂見四國共同因應印太區域的挑戰所作的努力，並說明台灣有高度意願與理念相近國家共同維護自由、開放的印太區域。

外交部表示，「今日印度」新聞台包含英語及印度語新聞頻道及新聞網站，收視觀眾高達2億8千萬，極具影響力。

外交部長吳釗燮在辦公室接受印度媒體視訊專訪。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮在辦公室接受印度媒體視訊專訪。圖/外交部提供

印度 吳釗燮 外交部

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