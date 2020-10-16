唱歌比高嘉瑜好聽？ 蔣萬安：我的招牌歌是告白氣球

國民黨主席江啟臣昨與不分區立委餐敘、唱歌交流，卻意外形成國民黨立委唱歌「大家唱的都比高嘉瑜好聽」的「共識」。媒體今再問江，國民黨立院戰神蔣萬安唱歌是否也比高好聽？江回應，「絕對比她好，不用懷疑」，還要蔣現場馬上唱。

蔣萬安則說，他的招牌歌是告白氣球，但要唱要找一下歌詞，之前參加地方中秋晚會時就有公開唱。

江啟臣與蔣萬安上午參加國民黨立委洪孟楷辦的三芝筊白筍推廣活動，並現場品嘗筊白筍水餃。江表示，一般水餃多半是包韭菜、高麗菜，吃到包筊白筍比較少，有一股清甜味道，口感真的不一樣。蔣也說，水餃有筊白筍香氣，咬起來脆脆的。

蔣萬安也提到，他不只吃水餃，還很會包水餃，而且包得又快又漂亮，下次有機會來包餃子；但他真的沒包過裡面有筊白筍的水餃，很想嘗試看看。

品嘗過程，江啟臣邊發表心得，邊把盤中3顆水餃火速解決，讓洪孟楷尷尬問，「主席是不是早餐沒吃」，想說只要吃1顆品嘗，結果3顆都吃掉，讓江尷尬直說「抱歉」。但看洪盤中還有2顆水餃卻一直說話，江反問洪，「你不吃我幫你吃」。