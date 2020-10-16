綠委：台灣印度關係正在加溫 外交部次長：民間起風了

印度台北協會會長戴國瀾今天表示，很高興印度和台灣最近關係越來越熱絡、越來越了解彼此，因為雙方的友好互動，從印度奶茶到寶萊塢，相信台灣人對印度有更深入了解；外交部次長田中光也說，台印關係現在民間「起風了」，感謝國會外交幾次把台灣的聲音帶到印度。

民進黨立委吳玉琴今天舉辦「台灣與印度國會議員友好協會」大會暨演講會，多位民進黨立委參與；吳玉琴說，這次是印度駐台代表有史以來第一次親自參加立法院台印友好協會的活動，也親自致詞，表示台印關係正在加溫。

戴國瀾致詞時表示，印度推崇台灣的很多成就，例如台灣這次在對抗新冠肺炎疫情的表現做得很好，是世界典範，另外台灣是亞洲四小龍之一，經濟表現在世界上佔有舉足輕重地位，無論是元件生產、超級電腦的研發，從海洋深處到外太空，台灣的科技研究對世界有很大貢獻，印度也是強大國家，相信跟台灣有很多互補之處，印度台灣可以一起前進。

戴國瀾說，台灣對印度在區域發展中扮演重要角色，雙方貿易量不是最大但很穩定、平衡，台灣在國際供應鏈的重要角色也可協助印度成為新供應鏈架構，成為重要生產中心，在台灣念書的印度學生越來越多，超過三千人，印度年輕人渴望跟世界接軌，台灣是一個很好的目的地，印度和台灣未來可以在很多領域合作，協會會持續和所有夥伴合作，透過雙邊關係促進人民福祉。

曾派駐印度7年的田中光表示，民間現在「珍珠奶茶」和「印度奶茶」混在一起了，民間起風了，這些現象不是一朝一夕造成，他感謝每一位立委，國會外交把台灣的聲音帶到印度，媒體大幅報導，把台灣的熱情帶到印度，他希望台灣和印度未來能建立更緊密的關係。