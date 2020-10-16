辦基層幹部訓練拚連任？江啟臣：培養人才凝聚向心力

國民黨主席江啟臣上午在立法院推廣三芝茭白筍，被問到由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦的基層幹部教育訓練，他表示今天的第一場課程他也會去報告黨的一些核心想法，並與種子講師座談。江啟臣指出，舉辦黨務基層幹部訓練對象是地方黨部主要的幹部，培訓的目的是要凝聚國民黨的向心力，也讓基層黨員與支持者更清楚國民黨的核心理念與想法；而國民黨現在最重要的三個方向就是「顧台灣、保民主、拚未來」。對於外界解讀國民黨舉辦基層幹部訓練是為了江啟臣明年連任布局，他則表示，過去以來大家一直詬病國民黨不培養人才，他只是針對問題提出解決方案；不管是種子營或重新啟動的革實院的講習營，全部都是針對人才培養與紮根地方。 國民黨主席江啟臣上午在立法院推廣三芝茭白筍，被問到由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦的基層幹部教育訓練，他表示今天的第一場課程他也會去報告黨的一些核心想法，並與種子講師座談。記者余承翰／攝影 國民黨主席江啟臣（左）與立法委員蔣萬安（中）上午一同在立法院推廣三芝茭白筍，被問到由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦的基層幹部教育訓練，江啟臣表示今天的第一場課程他也會去報告黨的一些核心想法，並與種子講師座談。記者余承翰／攝影