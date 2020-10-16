辦基層幹部訓練拚連任？ 江啟臣：人才培養與紮根地方

為凝聚基層黨的向心力，由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦基層幹部教育訓練，今天也先在黨部為種子講師授課。黨主席江啟臣上午受訪時表示，今天的第一場課程他也會去報告黨的一些核心想法，並與種子講師座談。

江啟臣說，舉辦黨務基層幹部訓練對象是地方黨部主要的幹部，培訓的目的是要凝聚國民黨的向心，也讓基層黨員與支持者更清楚國民黨的核心理念與想法；而國民黨現在最重要的三個方向就是「顧台灣、保民主、拚未來」。

江啟臣指出，現在國民黨沒錢沒人，但不影響在地方的扎根與經營，要用理念號召支持者，培養人才讓國民黨能在地方持續扎根，這也是現在黨要積極努力事情。

外界解讀，國民黨舉辦基層幹部訓練是為了江啟臣明年連任布局。江表示，過去以來大家一直詬病國民黨不培養人才，他只是針對問題提出解決方案；不管是種子營或重新啟動的革實院的講習營，全部都是針對人才培養與紮根地方。