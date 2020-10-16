快訊

青島5天排查新冠疫情1千萬餘人 CNN記者：令人吃驚

血汗！每月工作252小時實領1萬9 「古意」保全撐5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辦基層幹部訓練拚連任？ 江啟臣：人才培養與紮根地方

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
為凝聚基層黨的向心力，由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦基層幹部教育訓練，今天也先在黨部為種子講師授課。黨主席江啟臣上午受訪時表示，今天的第一場課程他也會去報告黨的一些核心想法，並與種子講師座談。記者周志豪／攝影
為凝聚基層黨的向心力，由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦基層幹部教育訓練，今天也先在黨部為種子講師授課。黨主席江啟臣上午受訪時表示，今天的第一場課程他也會去報告黨的一些核心想法，並與種子講師座談。記者周志豪／攝影

為凝聚基層黨的向心力，由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦基層幹部教育訓練，今天也先在黨部為種子講師授課。黨主席江啟臣上午受訪時表示，今天的第一場課程他也會去報告黨的一些核心想法，並與種子講師座談。

江啟臣說，舉辦黨務基層幹部訓練對象是地方黨部主要的幹部，培訓的目的是要凝聚國民黨的向心，也讓基層黨員與支持者更清楚國民黨的核心理念與想法；而國民黨現在最重要的三個方向就是「顧台灣、保民主、拚未來」。

江啟臣指出，現在國民黨沒錢沒人，但不影響在地方的扎根與經營，要用理念號召支持者，培養人才讓國民黨能在地方持續扎根，這也是現在黨要積極努力事情。

外界解讀，國民黨舉辦基層幹部訓練是為了江啟臣明年連任布局。江表示，過去以來大家一直詬病國民黨不培養人才，他只是針對問題提出解決方案；不管是種子營或重新啟動的革實院的講習營，全部都是針對人才培養與紮根地方。

國民黨 江啟臣

延伸閱讀

三度杯葛蘇貞昌 江啟臣：為了人民健康誓死捍衛

影／江啟臣質詢罵「為了當官，沒良心」 陳時中：你為反對而反對嗎？

萊豬爭議／食安會報逾一年未開 江啟臣轟陳時中「講一堆屁話」

藍中常委關心中天存亡 提案設專案小組獲江啟臣同意

相關新聞

馬紹爾群島前總統湯敏彥逝世 外交部表達哀悼

外交部今天表示，馬紹爾群島共和國前總統湯敏彥（Litokwa Tomeing）於美國阿肯色州當地時間12日逝世，外交部已...

帛琉旅遊泡泡 指揮中心：下周五由交通部提出計畫書

指揮中心今上午舉行專家會討論開放帛琉旅遊泡泡，指揮官陳時中表態理想模式將採團進團出，包車、包餐廳，且他國還不在開放之列。...

唱歌比高嘉瑜好聽？ 蔣萬安：我的招牌歌是告白氣球

國民黨主席江啟臣昨與不分區立委餐敘、唱歌交流，卻意外形成國民黨立委唱歌「大家唱的都比高嘉瑜好聽」的「共識」。媒體今再問江...

綠委：台灣印度關係正在加溫 外交部次長：民間起風了

印度台北協會會長戴國瀾今天表示，很高興印度和台灣最近關係越來越熱絡、越來越了解彼此，因為雙方的友好互動，從印度奶茶到寶萊...

賴惠員批鐵警訓練不足凍預算 「靠北警察」直接炸鍋

民進黨立委賴惠員14日在立法院審查明年度預算時，批評年輕鐵路警察訓練不足，要求凍結部分鐵警預算，結果4分半鐘的影片被臉書...

【蘇揆好狂／下】蘇貞昌重大政策竟問小編 三倍券淪「小圈圈決策」

行政院長蘇貞昌一上任後，就用小編替他宣揚政績，臉書專頁上都是製作精美的政績廣告，而小編甚至也就成了他的決策諮詢對象。振興三倍券的討論過程就是蘇揆與眾小編的「小圈圈決策」，振興券有準貨幣性質...

辦基層幹部訓練拚連任？江啟臣：培養人才凝聚向心力

國民黨主席江啟臣上午在立法院推廣三芝茭白筍，被問到由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦的基層幹部教育訓練，他表示今天...

馮世寬批吳怡農渣男惹議 江啟臣：看他蠻發自內心

退輔會主委馮世寬昨天批評民進黨智庫副執行長吳怡農是「渣男」惹議，事後立即改口滅火。但國民黨主席江啟臣上午受訪時補刀表示，...

影／品學兼優首度同台 賴品妤曾玟學一同力挺修憲

無黨籍立委林昶佐與多位青年世代立委、議員組成的「2046台灣」團體成員上午在立法院舉行記者會，提出落實廢省等修憲主張。林...

辦基層幹部訓練拚連任？ 江啟臣：人才培養與紮根地方

為凝聚基層黨的向心力，由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦基層幹部教育訓練，今天也先在黨部為種子講師授課。黨主席江啟...

泛綠民代組「2046台灣」 籲全面檢討憲政問題

泛綠民代組成「2046台灣」，並在今天舉行記者會表示，主張修正憲法增修條文第九條、落實廢省，並改革中央到地方的行政體制促...

陳同佳投案 蘇貞昌：港府應以司法互助來進行

港女命案凶嫌陳同佳擬來台投案，行政院長蘇貞昌今天表示，他是個殺人犯，這涉及到司法管轄權跟很多公權力運作，「香港政府應該跟...

熱門新聞

獨／兩岸緊張再升高？飛東沙軍包機被香港要求返航

軍包機折返令人意外 共軍恐隨時斷我東沙聯繫

立榮飛東沙軍包機被香港要求返航 民航局兩點回應

林右昌提新北萬金石應該畫給基隆 侯友宜這樣回應

飛東沙軍包機被香港要求返航 機場和業者低調避談原因

東沙包機事件 港民航處：台灣取消進入請求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。