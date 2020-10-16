快訊

羅東醫師以外套掩護襲胸 稱希望當面請求女子諒解

衰！騎士車禍受傷倒地 「無人機車」竟往前撞上保時捷

泛綠民代組「2046台灣」 籲全面檢討憲政問題

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
泛綠民代組成「二〇四六台灣」。圖／林昶佐國會辦公室提供
泛綠民代組成「二〇四六台灣」。圖／林昶佐國會辦公室提供

泛綠民代組成「2046台灣」，並在今天舉行記者會表示，主張修正憲法增修條文第九條、落實廢省，並改革中央到地方的行政體制促進區域平衡，同時呼籲立院修憲委員會應全面檢討台灣憲政問題、凝聚國家願景，而不是片段、零散式的討論，修憲過程應也應擴大參與，廣納多元意見。

「2046台灣」把台灣終戰100年、民選總統50年的2046年訂為團體名稱，成員包括無黨籍立委林昶佐、綠委賴品妤、洪申翰，與基隆市議員張之豪、台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬、新北市議員戴瑋姍、苗栗縣議員曾玟學、台中市議員黃守達、高雄市議員黃捷、高閔琳，及吳崢。

林昶佐表示，2046台灣的成員因為憲改這個歷史時刻而集結在一起，讓這次不只是單純的階段性修憲，更是凝聚年輕政治工作者的國家共同願景的過程，這是一段彌足珍貴的機緣，盼2046年的台灣成為一個正常、尊嚴而美好的國家。

黃守達表示，作為一個在地方、在台中基層服務的政治工作者，深刻體會到台灣現在的地方自治體系，仍然停留在首都觀點、台北觀點，甚至直轄市觀點；未來也必須把地方自治的重整納入考慮，才能推動真正由下而上的改革，「廢省改制，落實地方自治的平權、均衡、永續，絕對是台灣這個國家進步的關鍵」。

修憲

延伸閱讀

核廢中期暫貯設施選址延宕 台電稱「疫情因素」挨批

上節目被問到與立院前輩互動 賴品妤：公事以外有代溝

賴品妤狂曬親密 鄭運鵬也秀照片卻被笑「大叔之愛」

品學兼優狂放閃！賴品妤PO「臉貼臉」照 網笑：戴墨鏡也沒用

相關新聞

辦基層幹部訓練拚連任？ 江啟臣：人才培養與紮根地方

為凝聚基層黨的向心力，由國民黨革實院與組發會籌畫，將大規模舉辦基層幹部教育訓練，今天也先在黨部為種子講師授課。黨主席江啟...

泛綠民代組「2046台灣」 籲全面檢討憲政問題

泛綠民代組成「2046台灣」，並在今天舉行記者會表示，主張修正憲法增修條文第九條、落實廢省，並改革中央到地方的行政體制促...

陳同佳投案 蘇貞昌：港府應以司法互助來進行

港女命案凶嫌陳同佳擬來台投案，行政院長蘇貞昌今天表示，他是個殺人犯，這涉及到司法管轄權跟很多公權力運作，「香港政府應該跟...

三度杯葛蘇貞昌 江啟臣：為了人民健康誓死捍衛

不滿行政院長蘇貞昌未針對開放萊豬道歉，國民黨立法院黨團今三度杯葛蘇貞昌的施政報告，要求蘇貞昌先為萊豬政策道歉才能報告，上...

韓國瑜卸離職財產申報 存款3800萬 較去年縮水600萬

監察院廉政專刊今天公布高雄市前市長韓國瑜卸離職財產申報，韓國瑜與妻子李佳芬名下存款達3867萬697元，較去年申報減少近...

國民黨立委再度杯葛 帶豬模型占據議場

國民黨立委今天再度杯葛，不滿蘇貞昌未道歉，占據官員席、備詢台及發言台，並擺放「顧健康、聽民意」、「先道歉，在報告」等標語...

施政報告恐又遭藍委杯葛 蘇貞昌嗆：傲慢心虛坐領高薪

行政院長蘇貞昌今應邀三度赴立法院施政報告及備詢，但國民黨團仍是做好杯葛準備。施政報告恐三度受阻，蘇會前受訪時嗆國民黨團是...

立院每年遭駭550萬次 資安受關注

立法院資訊處長張孟元昨天表示，立法院每年遭到駭客攻擊超過五五○萬次，但都成功防堵，駭客沒有成功過。為防止陸資持股公司竊取...

參加李登輝紀念電影首映 鄭文燦：盼給觀者啟發

桃園市長鄭文燦今天參加電影「哲人王：李登輝對話篇」首映，他表示，野百合學運時他曾是和故前總統李登輝對話的一方，這部片最重...

江啟臣與不分區立委高歌 藍委：每個唱的都比高嘉瑜好

國民黨近日陷多事之秋，晚間不分區立委李德維作東，邀主席江啟臣與黨籍11位不分區立委吃酸菜白肉鍋。但會中不僅沒提到近來敏感...

北市贈10萬片口罩抵布拉格 賀瑞普親自迎接

台北市長柯文哲在臉書發文表示，送給布拉格的10萬片醫療口罩順利抵達，市長賀瑞普親自迎接，希望雙方都能在彼此的溫暖中平安度...

連勝文：民進黨與共產黨的距離其實沒有想像這麼遠

中天電視台是否關台引發各界關注。國民黨智庫副董事長連勝文在臉書斷言，「當民進黨基於政治理由將中天關台的那一天，就是民進黨...

熱門新聞

獨／兩岸緊張再升高？飛東沙軍包機被香港要求返航

再槓人事總處 馮世寬：應讓這些人上前線

軍包機折返令人意外 共軍恐隨時斷我東沙聯繫

警車都檢舉 曾先生：別叫我檢舉達人 叫我檢舉好人

立榮飛東沙軍包機被香港要求返航 民航局兩點回應

林右昌提新北萬金石應該畫給基隆 侯友宜這樣回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。