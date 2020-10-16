泛綠民代組「2046台灣」 籲全面檢討憲政問題

泛綠民代組成「2046台灣」，並在今天舉行記者會表示，主張修正憲法增修條文第九條、落實廢省，並改革中央到地方的行政體制促進區域平衡，同時呼籲立院修憲委員會應全面檢討台灣憲政問題、凝聚國家願景，而不是片段、零散式的討論，修憲過程應也應擴大參與，廣納多元意見。

「2046台灣」把台灣終戰100年、民選總統50年的2046年訂為團體名稱，成員包括無黨籍立委林昶佐、綠委賴品妤、洪申翰，與基隆市議員張之豪、台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬、新北市議員戴瑋姍、苗栗縣議員曾玟學、台中市議員黃守達、高雄市議員黃捷、高閔琳，及吳崢。

林昶佐表示，2046台灣的成員因為憲改這個歷史時刻而集結在一起，讓這次不只是單純的階段性修憲，更是凝聚年輕政治工作者的國家共同願景的過程，這是一段彌足珍貴的機緣，盼2046年的台灣成為一個正常、尊嚴而美好的國家。

黃守達表示，作為一個在地方、在台中基層服務的政治工作者，深刻體會到台灣現在的地方自治體系，仍然停留在首都觀點、台北觀點，甚至直轄市觀點；未來也必須把地方自治的重整納入考慮，才能推動真正由下而上的改革，「廢省改制，落實地方自治的平權、均衡、永續，絕對是台灣這個國家進步的關鍵」。