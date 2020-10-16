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三度杯葛蘇貞昌 江啟臣：為了人民健康誓死捍衛

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
國民黨立法院黨團今三度杯葛蘇貞昌的施政報告。記者賴于榛／攝影
國民黨立法院黨團今三度杯葛蘇貞昌的施政報告。記者賴于榛／攝影

不滿行政院長蘇貞昌未針對開放萊豬道歉，國民黨立法院黨團今三度杯葛蘇貞昌的施政報告，要求蘇貞昌先為萊豬政策道歉才能報告，上午10時整，國民黨主席、立委江啟臣率眾在議會集合，批評蔡政府進口萊豬政策矛盾連連，在野黨將誓死捍衛民眾權益；不過，立法院長游錫堃今11時臨時增加黨團協商，事態是否有轉圜還得看協商結論。

國民黨團持續杯葛蘇貞昌施政報告，這回除了小豬模型之外，更在議場內擺出蔡英文總統、蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲四人的人型立牌，分別寫下「要透明拒絕黑箱」、「院長不道歉別想上台」、「寡廉鮮恥陳吉仲下台」、「拒絕萊豬要健康」。

江啟臣10時左右率領黨籍立委在議場中間集合並表示，在野黨在立法院就是說出人民的聲音，但是執政黨不顧人民健康，執意要開放萊豬進口，宣布開放至今沒有看到任何官員站在人民立場來講話，也與自己過去主張截然相反，證明民進黨是一個雙標黨。

江啟臣說，萊豬決策過程是一人專制，而後所有官員講的話都是在護航政策，且國防部、教育部、警政署都說不可以吃萊豬，但全國民眾卻要吃，長照機關也不制定拒吃標準，在野黨無法接受這些似是而非、前後不一的言論。

江啟臣表示，為了人民健康要繼續站在這裡，也邀請所有在野黨共同站出來，誓死捍衛人民權益；隨後國民黨立委輪流發表看法，批評萊豬政策。

事實上，蘇貞昌施政報告先前已兩度受阻，這屆立法院會期在9月18日開議後，立法院9月22日就曾邀請蘇貞昌進行施政報告，不過，國民黨團要求蘇貞昌應該針對萊豬進口一事道歉未果，杯葛議事也讓立院空轉，一度引起執政黨與其他在野黨不滿。

第二次則在本周二，國民黨立法院黨團發出甲級動員令，依然要求蘇貞昌為開放萊豬進口一事道歉，若否就不會讓蘇貞昌上台做施政報告，原先上午議程預計讓蘇貞昌施政報告並備詢，最後默默在中午結束。

國民黨立法院黨團今三度杯葛蘇貞昌的施政報告。記者賴于榛／攝影
國民黨立法院黨團今三度杯葛蘇貞昌的施政報告。記者賴于榛／攝影
國民黨立法院黨團今三度杯葛蘇貞昌的施政報告。記者賴于榛／攝影
國民黨立法院黨團今三度杯葛蘇貞昌的施政報告。記者賴于榛／攝影

蘇貞昌 萊豬 立法院

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