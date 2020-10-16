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韓國瑜卸離職財產申報 存款3800萬 較去年縮水600萬
監察院廉政專刊今天公布高雄市前市長韓國瑜卸離職財產申報，韓國瑜與妻子李佳芬名下存款達3867萬697元，較去年申報減少近600萬元。
監院公布的申報資料顯示，韓國瑜申報有4筆雲林土地、1筆建物、2輛汽車，分別是超過5年的MITSUBISHI，購入金額為80萬，另一台為分期付款的LEXUS，金額為220萬、有價證券1059萬餘元、17張保單，以及1187萬元的債務、1000萬元的事業投資。
韓國瑜去年向監察院財產申報時，夫妻名下存款共4459萬餘元、有價證券1504萬元、雲林有5筆土地、2筆建物、2輛車、18筆保險，另有負債1287萬元。韓過去高雄市長任內曾傳出雲林違法農舍事件，此次財產申報資料載明，賣出雲林農舍與土地，分別售出500萬元與350萬元，現僅剩雲林一戶自宅。
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