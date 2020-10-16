快訊

日媒：日本最快本月內決定將福島核廢水排入太平洋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施政報告恐又遭藍委杯葛 蘇貞昌嗆：傲慢心虛坐領高薪

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

行政院蘇貞昌今應邀三度赴立法院施政報告及備詢，但國民黨團仍是做好杯葛準備。施政報告恐三度受阻，蘇會前受訪時嗆國民黨團是傲慢、心虛、坐領高薪。

為了要求蘇貞昌針對開放萊豬道歉，國民黨立法院黨團屢屢杯葛蘇貞昌施政報告，本周二也曾發出甲級動員令二度杯葛議事，踩定主意，在蘇貞昌為萊豬進口一事的態度轉變道歉之前，不會讓蘇上台報告。

據了解，行政院不會為用科學數據、國際標準進口肉品一事道歉，要讓國民黨自己找台階下。

蘇貞昌今在會前受訪表示，想知道行政院做甚麼，應該讓他來報告，若覺得行政院或是他做的不好應該要讓他接受詢答，邀請他又不讓報告，這是傲慢，不敢跟他面對面詢答是心虛，而霸占主席台又坐領高薪人民一定不滿意

蘇貞昌 行政院 國民黨

延伸閱讀

淘寶台灣拜了 行政院：嚴審中資透過轉投資來台投資

蘇貞昌挺林佳龍砸千億做北宜高鐵 宜蘭站址有這些選項

傳中天若被迫關台 賴士葆：蔡英文、蘇貞昌反民主紀錄

「一直得罪人怎麼選」 蔡其昌指蘇貞昌現階段沒要選總統

相關新聞

國民黨立委再度杯葛 帶豬模型占據議場

國民黨立委今天再度杯葛，不滿蘇貞昌未道歉，占據官員席、備詢台及發言台，並擺放「顧健康、聽民意」、「先道歉，在報告」等標語...

施政報告恐又遭藍委杯葛 蘇貞昌嗆：傲慢心虛坐領高薪

行政院長蘇貞昌今應邀三度赴立法院施政報告及備詢，但國民黨團仍是做好杯葛準備。施政報告恐三度受阻，蘇會前受訪時嗆國民黨團是...

立院每年遭駭550萬次 資安受關注

立法院資訊處長張孟元昨天表示，立法院每年遭到駭客攻擊超過五五○萬次，但都成功防堵，駭客沒有成功過。為防止陸資持股公司竊取...

參加李登輝紀念電影首映 鄭文燦：盼給觀者啟發

桃園市長鄭文燦今天參加電影「哲人王：李登輝對話篇」首映，他表示，野百合學運時他曾是和故前總統李登輝對話的一方，這部片最重...

江啟臣與不分區立委高歌 藍委：每個唱的都比高嘉瑜好

國民黨近日陷多事之秋，晚間不分區立委李德維作東，邀主席江啟臣與黨籍11位不分區立委吃酸菜白肉鍋。但會中不僅沒提到近來敏感...

北市贈10萬片口罩抵布拉格 賀瑞普親自迎接

台北市長柯文哲在臉書發文表示，送給布拉格的10萬片醫療口罩順利抵達，市長賀瑞普親自迎接，希望雙方都能在彼此的溫暖中平安度...

連勝文：民進黨與共產黨的距離其實沒有想像這麼遠

中天電視台是否關台引發各界關注。國民黨智庫副董事長連勝文在臉書斷言，「當民進黨基於政治理由將中天關台的那一天，就是民進黨...

世盟總結報告記者會 強調疫苗是公共財不可私用

世界自由民主聯盟今舉行「新冠肺炎疫情對自由、民主及人權之影響」視訊論壇總結報告記者會，世盟理事長曾永權強調，全世界必須共...

【重磅快評】馮世寬斥渣男戰法 其實掃把戰法更不如

綠營新境界文教基金會副執行長吳怡農主張「全民皆兵」、「在家當兵」，退輔會主委馮世寬脫口批評「那個渣男啦，不要聽他的」，隨...

林右昌提新北萬金石應該畫給基隆 侯友宜這樣回應

基隆市長林右昌今天接受廣播節目「POP搶先爆」訪問，他說直轄市應該取消，甚至提金山、萬里、石門等等都應該劃定在基隆市範圍...

【蘇揆好狂】電爆閣員架空文官 行政院快被虛級化

行政院長蘇貞昌早從台北縣長任內就豎立了「酷吏」形象，如今「電火球」電力更是爆表，蘇揆多次在媒體面前給官員隨堂考，答不出來的，也不留情面當場電爆...

陸再獲選聯合國人權理事會 外交部：沒資格領導人權議題

聯合國人權理事會（UNHRC）13日進行席次改選，投票結果出爐後，中國大陸再度當選，外交部今天表示，外交部對中國在UNH...

熱門新聞

獨／兩岸緊張再升高？飛東沙軍包機被香港要求返航

再槓人事總處 馮世寬：應讓這些人上前線

警車都檢舉 曾先生：別叫我檢舉達人 叫我檢舉好人

軍包機折返令人意外 共軍恐隨時斷我東沙聯繫

立榮飛東沙軍包機被香港要求返航 民航局兩點回應

改口了！「不記得有講渣男」 馮世寬稱：吳怡農是充滿智慧的年輕人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。