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施政報告恐又遭藍委杯葛 蘇貞昌嗆：傲慢心虛坐領高薪
行政院長蘇貞昌今應邀三度赴立法院施政報告及備詢，但國民黨團仍是做好杯葛準備。施政報告恐三度受阻，蘇會前受訪時嗆國民黨團是傲慢、心虛、坐領高薪。
為了要求蘇貞昌針對開放萊豬道歉，國民黨立法院黨團屢屢杯葛蘇貞昌施政報告，本周二也曾發出甲級動員令二度杯葛議事，踩定主意，在蘇貞昌為萊豬進口一事的態度轉變道歉之前，不會讓蘇上台報告。
據了解，行政院不會為用科學數據、國際標準進口肉品一事道歉，要讓國民黨自己找台階下。
蘇貞昌今在會前受訪表示，想知道行政院做甚麼，應該讓他來報告，若覺得行政院或是他做的不好應該要讓他接受詢答，邀請他又不讓報告，這是傲慢，不敢跟他面對面詢答是心虛，而霸占主席台又坐領高薪人民一定不滿意
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