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連勝文：民進黨與共產黨的距離其實沒有想像這麼遠

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨智庫副董事長連勝文。聯合報系記者趙宥寧／攝影
國民黨智庫副董事長連勝文。聯合報系記者趙宥寧／攝影

中天電視台是否關台引發各界關注。國民黨智庫副董事長連勝文在臉書斷言，「當民進黨基於政治理由將中天關台的那一天，就是民進黨再度失去政權倒數開始的第一天」；他更酸民進黨與共產黨可在控制媒體、箝制言論方面找到彼此的共同點，甚至互相切磋，變成民共兩黨「求同存異」的基礎，「民進黨與共產黨的距離其實沒有想像這麼遠」。

連勝文說，中天報導的新聞內容，不是每一則他都認同。但重點是不管你喜不喜歡一個媒體，都不能因為執政者個人好惡，或者政黨的利益而決定剷除這個媒體。國民黨執政時，所有的綠媒包括三立、自由、年代和蘋果等批評國民黨的火力遠勝過中天批評民進黨，但是這些新聞台或報紙，有哪個因此被國民黨關掉？

連勝文說，民進黨特定人士關台的作法，或可更加鞏固他們在深綠選民中英雄形象，但絕對會因此失去更多中間選民，也讓台灣人更看清楚民進黨為了保有權力，及因權力而來的龐大利益，種種不擇手段的醜惡嘴臉。民進黨因為政治理由而把批判它們的中天新聞關掉，這種控制輿論、脅迫媒體的做法，與他們所批判的中共，有什麼差別？

連勝文提醒，民進黨這種控制輿論的作法，只是給共產黨更多嘲笑台灣民主的題材，讓大陸人認為所謂台灣民主，在民進黨執政時，根本就是一種「順我者昌、逆我者亡」的山大王統治模式。或許民進黨與共產黨可以在控制媒體，箝制言論方面，找到彼此的共同點，也或許大家終於發現，民進黨與共產黨的距離，其實沒有大家想像的這麼遠。

民進黨 共產黨 連勝文

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