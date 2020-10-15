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世盟總結報告記者會 強調疫苗是公共財不可私用

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
世界自由民主聯盟今舉行「新冠肺炎疫情對自由、民主及人權之影響」視訊論壇總結報告記者會。記者劉宛琳／攝影
世界自由民主聯盟今舉行「新冠肺炎疫情對自由、民主及人權之影響」視訊論壇總結報告記者會。記者劉宛琳／攝影

世界自由民主聯盟今舉行「新冠肺炎疫情對自由、民主及人權之影響」視訊論壇總結報告記者會，世盟理事長曾永權強調，全世界必須共同合作對抗新冠肺炎急速蔓延，研發疫苗與治療的藥物是全民的「公共財」，盼能以最快速度將疫情控制下來，使全世界人民回歸健康正常生活。

世盟擁有六十六年歷史，每年皆舉行世界自由日慶祝大會與論壇，邀請世盟各國分會會長、國會議員、政要、學者專家參加，共同研議及推動自由民主與人權。昨天舉行視訊論壇總結報告記者會，總會長總會長饒穎奇、世盟顧問陳以信、世界自由民主聯盟中華民國總會祕書長劉廣平、亞洲太平洋自由民主聯盟秘書處秘書長李呈祥皆出席參與。

曾永權指出，由於今年年初新冠肺炎疫情爆發以來，各國政府為防止疫情擴散，不斷推出各項防疫法令，包括公司行號暫停營業、封鎖城市、關閉邊境等限制人身及結社自由等措施，而人民最終在兩害相權取其輕考量下，為維護自身生命安全與健康被迫忽視基本人權，認同政府威權或民粹措施，以致自由、 民主及人權等世界普世價值受到衝擊。

曾永權表示，由於世界各國防疫政策限制，世盟遂舉行四場視訊論壇，並提出五點總結建議與呼籲。第一，我國能成為全球防疫模範生，是因過去對抗SARS經歷，以及擁有相對完善的傳染病防制法；第二，研發疫苗與治療的藥物是全民的「公共財」，絕不可採以貿易保護主義或市場經濟的立場來決定價格，更不能存有私心或以政治場來凌駕公共衛生或大眾健康。第三，世盟一直秉持聯合國宗旨推動NGO相關活動，世盟呼籲各國人民，確實配合政府的各項防疫措施：如戴口罩、保持社交距離、勤洗手等；第四，建議各國政府，對新冠肺炎感染受害者，予以完善醫療。

新冠肺炎 COVID-19

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