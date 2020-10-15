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淘寶台灣突關門 王美花：並非與經部溝通不順

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

淘寶台灣今（15）日無預警宣布提前在今年底停止營運、且今日就關閉平台下單與上架等功能，經濟部長王美花下午表示，也是看到新聞才知道，她認為淘寶台灣與經濟部投審會應該沒有溝通不順，是該企業自行判斷難以落地，所做的決定。

經濟部投審會於今年8月24日宣布，英商克雷達去年10月以「淘寶台灣」名義經營電商平台，經調查後發現，阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，已屬陸資，但未依規定申請許可，已違反「兩岸條例」，除了處41萬元罰鍰外，限期於6個月內撤回投資或改正，這也是首個以實質控制力認定為陸資的案例。當時投審會認為，英商克雷達很難「改正」至合法，恐怕只有撤資一途。

王美花表示，投審會當時提的處分書中，有給予6個月改善期，據她了解，淘寶台灣在這段期間有來詢問投審會相關問題，但沒有諮詢到任何具體改善方案，現在選擇提前結束營運，王美花認為「是廠商自己的評估」。

至於其他電商是否有因疑似陸資背景被「盯上」，或是被檢舉？王美花則予以否認。

行政院針對此案建議經濟部應檢討法制缺失，王美花指出，對於淘寶台灣已經作出處分，對陸資的股權計算、控制力認定等，正在預告中、上路在即的「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案裡已將標準趨嚴。

王美花 淘寶

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