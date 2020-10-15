智庫籲加嚴審中資 王美花：已有兩方面把關

經濟民主連合會今（15）日召開記者會表示，經濟部對於中資繞道來台應加嚴審查、將法規漏洞補上，經濟部長王美花下午回應，已有兩方面把關，如果中資故意規避，針對資金流動來源部分，經濟部較無法著力，「不是訂法規就可以」，不過金管會可透過與其他國家的合作追查。

王美花表示，金管會對於金流部分審得很嚴格，但追查本身就有困難性，並不是訂出法規就可以查得到；假設中資故意規避台灣相關法規，各機關只能盡力從各個方向來追查。

她指出，雖然在金流部分，經濟部比較無法著力，但在跨部會討論時，若有實際案例，會就個別案例討論；但目前沒有其他的特別案例。

至於投審會對中資投資的業別等規則是否還需要修改，王美花認為，台灣對於中資的審查是正面表列，和很多國家不同，另外也有國安機制審查，有這兩方面把關，就已經是「從嚴審查」。同時，目前正在預告、近日就要上路的「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案，已經對於持股30%改為「分層認定」、檢視所有決策組織更嚴格、擴大限制中國大陸黨政軍投資等，都比現行嚴格了。